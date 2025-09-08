Президент назвал неприятными скандалы и драки женщин

Как отметил Глава государства, чтобы стать прогрессивной нацией, нужно решительно избавляться от таких негативных моделей поведения, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

«Для укоренения принципа Закона и Порядка в обществе все профильные органы должны выработать общее видение и общую позицию. Первостепенное значение имеет соблюдение принципа нулевой терпимости к любому правонарушению, к любому беззаконию. Поэтому работу государственных органов в этом направлении нужно всесторонне поддерживать», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Только тогда, по мнению Главы государства, в общественном сознании сформируется нетерпимость к правонарушениям, жестокости и насилию, появится иммунитет к любым антисоциальным явлениям.

«Следует признать, сейчас стали обычными явлениями грубость, ругань, драки, которые зачастую можно наблюдать даже в общественных местах, на дорогах. Особенно неприятно видеть, как женщины устраивают скандалы, употребляют нецензурные выражения, совершают непристойные поступки на глазах у людей. Подобные действия неприемлемы в культурном, цивилизованном обществе, они наносят ущерб авторитету нашей страны на международной арене», - сказал Президент.

Чтобы стать прогрессивной нацией, нужно решительно избавляться от таких негативных моделей поведения, заявил он.

«Великий Абай не зря говорил: «Коль казах казаху не друг, будет жизнь постылой вокруг» («Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос»). Культурность, порядочность и воспитанность должны начинаться с каждого гражданина, с каждой семьи», - продолжил Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что в нынешнее нестабильное время, когда укрепление суверенитета и территориальной целостности страны становятся главными задачами, важно сохранять нерушимое единство.

«Если народ Казахстана будет сплоченным, если внутренняя обстановка будет стабильной, мы преодолеем все трудности, справимся с любыми испытаниями. Поэтому призываю всех соотечественников ценить и беречь спокойствие в стране. Каждый гражданин должен быть государственником и патриотом. Сегодня сущность и содержание слова «патриотизм» претерпевает изменения. Раньше это понятие в основном измерялось традиционными ценностями, вопросы языка, культуры, духовности рассматривались как суть национальных интересов», - заключил Президент.

