Об этом Глава государства заявил на совещании в Генеральной прокуратуре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По словам Главы государства, следует четко, на постоянной основе разъяснять гражданам правовые последствия распространения деструктивного контента.

«Стремительное развитие технологий сопровождается серьезной трансформацией информационного пространства. Есть и такие, кто намеренно распространяет деструктивный контент, сеет раздор в обществе, противопоставляя граждан друг другу», - сказал Глава государства.

По словам Президента, все это выливается в ненужные и даже опасные дискуссии, в которых главенствует язык вражды. Искусственный интеллект в руках таких деятелей превращается в информационное оружие, противоправный контент штампуется конвейерным потоком. Такие действия недопустимы. Необходимо давать правовую оценку деятельности подобных лиц и привлекать их к ответственности. Следует четко, на постоянной основе разъяснять гражданам правовые последствия распространения деструктивного контента.