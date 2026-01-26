Об этом Глава государства заявил на совещании в Генеральной прокуратуре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
По словам Главы государства, следует четко, на постоянной основе разъяснять гражданам правовые последствия распространения деструктивного контента.
«Стремительное развитие технологий сопровождается серьезной трансформацией информационного пространства. Есть и такие, кто намеренно распространяет деструктивный контент, сеет раздор в обществе, противопоставляя граждан друг другу», - сказал Глава государства.
По словам Президента, все это выливается в ненужные и даже опасные дискуссии, в которых главенствует язык вражды. Искусственный интеллект в руках таких деятелей превращается в информационное оружие, противоправный контент штампуется конвейерным потоком. Такие действия недопустимы. Необходимо давать правовую оценку деятельности подобных лиц и привлекать их к ответственности. Следует четко, на постоянной основе разъяснять гражданам правовые последствия распространения деструктивного контента.
«На заседании Национального курултая я высказал свое мнение по поводу патриотизма. Патриотизм – это не просто лозунг. Это священное чувство, которое не имеет ничего общего с крайним национализмом. Патриотизм следует расценивать как ответственность и созидательную силу. Иными словами, патриотизм проявляется в ответственности и созидательных делах наших граждан. Любовь к Родине – это не желание набрать политические очки или построить успешную карьеру, это добрые дела во имя своей Отчизны, труд во благо своего народа», - подчеркнул Глава государства.