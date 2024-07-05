Президент одобрил закон о противодействии торговле людьми

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О противодействии торговле людьми», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Закон направлен на реализацию поручения президента, данного на открытии сессии Парламента 29 марта 2023 года, о разработке специального закона по противодействию торговле людьми, обеспечивающего защиту и социальную поддержку граждан, ставших жертвами торговли людьми.

Документ принят впервые и комплексно определяет организационно-правовые основы противодействия торговле людьми.

Законом закреплены цели и задачи, принципы противодействия торговле людьми, а также определена компетенция государственных органов, местных исполнительных органов и иных субъектов по противодействию торговле людьми.

Текст закона публикуется в печати.