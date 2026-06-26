Президент отметил вклад движения «Жас сарбаз» в патриотическое воспитание молодежи

Президент,Армия
Дана Аменова
специальный корреспондент

Глава государства выступил на ХІI международном военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба Президента РК

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Казахстан уделяет большое внимание всестороннему развитию подрастающего поколения 

«Перед нами стоит задача стратегической важности – воспитывать молодежь, которая понимает и близко к сердцу воспринимает главные ценности нашего государства: Независимость, Суверенитет, территориальную целостность страны, законные права и свободы наших граждан, превращение Казахстана в Справедливое, правовое, прогрессивное государство. Служба в армии должна стать важнейшим, ключевым этапом воспитания подлинных патриотов. Поэтому я поддержал инициативу, направленную на модернизацию армейских традиций в соответствии с принципом: «Адал азамат – Сарбаз – Отан қорғаушы» («Ответственный гражданин – Воин – Защитник Отечества»). Отныне три главных этапа воинской службы – призыв, принятие присяги и демобилизация – будут проходить в новом формате, торжественно в соответствии с государственной протокольной практикой», – отметил Президент.

Также он добавил, что новый церемониал придаст этим важным вехам особое значение и символизм, укрепит преемственность поколений и существенно повысит авторитет армии как среди молодежи, так и в обществе в целом.

«Быть солдатом – это высокая честь, и каждый, кто достойно отслужил в рядах Вооруженных сил, должен пользоваться почетом и признанием нашего общества. Мы все вместе сделаем так, чтобы родители гордились своими сыновьями и дочерьми, выбравшими воинскую стезю. Другими словами, деятельный, ответственный патриотизм –это добросовестная работа на всех участках, включая воинскую службу. Уважение к государственным символам и гражданская ответственность должны стать основой мировоззрения каждого молодого человека. В современном мире, где бушуют войны, разгораются военные конфликты, налагаются санкции на государства, а глобальная обстановка становится все более непредсказуемой, равнодушие к собственной стране может обернуться тяжелыми последствиями для нас самих, для наших граждан», – подчеркнул Глава государства.

Далее в выступлении был отмечен вклад движения «Жас сарбаз» в патриотическое воспитание молодежи.

«Важную роль в формировании прогрессивной системы ценностей играет движение «Жас сарбаз», объединяющее в своих рядах более 280 тысяч школьников и студентов по всей стране. Многие участники военно-патриотических клубов связывают свою судьбу с военной службой, правоохранительными органами и системой национальной безопасности. Как Глава государства я всецело поддерживаю это стремление нашей молодежи. Некоторые из вас уже добились серьезных успехов и являются примером для своих последователей и сверстников. Здесь среди нас находится лучший выпускник Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова – Арман Ондасынов. Недавно, в День государственных символов, я лично присвоил ему первое офицерское звание – старший лейтенант», – сказал Глава государства.

Кроме того, на сегодняшнем мероприятии также присутствовали победители международных состязаний «Айбын» прошлых лет.

Особую ценность, по словам Президента, имеет то, что ежегодные военно-патриотические сборы объединили талантливую молодежь из разных регионов Казахстана и дружественных государств. Пользуясь случаем, он выразил признательность гостям из России, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана за активное участие и поддержку данной инициативы. 

Глава государства добавил, что этот масштабный проект стал настоящей школой патриотизма, собрав под своими знаменами свыше тысячи парней и девушек.

«Здесь в условиях честной борьбы молодые люди познают основы железной дисциплины, учатся чувству локтя и оттачивают умение работать в команде. Сами состязания служат проверкой не только физической выносливости и силы, но и гибкости ума, смекалки и творческого потенциала. Поэтому главная миссия сборов «Айбын» – формирование высокопрофессиональной, интеллектуальной элиты Вооруженных сил. Такие встречи укрепляют международное сотрудничество, развивают дух солидарности и способствуют дальнейшему укреплению дружбы, единства и взаимопонимания между народами», – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #молодежь #Айбын #Жас сарбаз

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