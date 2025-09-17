Глава государства провел встречу с делегацией из Китая, участвующей в работе VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев принял китайскую делегацию, в состав которой вошли председатель Всемирной федерации даосизма Ли Гуанфу, заместитель председателя Ассоциации буддистов Китая Цзин Бо и заместитель начальника административного департамента главного управления КНР по делам религий Сунь Вэй.

В ходе беседы Президент высоко оценил конструктивную роль Китая и вклад Председателя Си Цзиньпина в развитие глобального межцивилизационного диалога. Глава государства особо отметил вклад ценностей буддизма и даосизма в продвижение идей мира и гармонии. Также была подчеркнута важность сотрудничества между государственными органами двух стран, отвечающими за дела религий.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что совместная работа послужит укреплению вечного стратегического партнерства Казахстана и Китая, развитию взаимного доверия и продвижению общих ценностей мира и согласия.