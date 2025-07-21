Ознакомившись с ситуацией, возникшей вокруг намеченного переезда воспитанников детского дома «Баганашыл» из Алматы в Конаев, Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение акиму Алматы Дархану Сатыбалды провести ремонт детского дома для продолжения учебного процесса его воспитанников в южной столице, а также взять данный объект на баланс города.



По поручению Главы государства переезд детей отменен.



В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое будет проведено Администрацией Президента.



Все гарантированные законодательством права детей-сирот будут полностью соблюдены.