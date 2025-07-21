Президент отреагировал на ситуацию вокруг алматинского детдома
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По поручению Главы государства переезд детей отменен, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Ознакомившись с ситуацией, возникшей вокруг намеченного переезда воспитанников детского дома «Баганашыл» из Алматы в Конаев, Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение акиму Алматы Дархану Сатыбалды провести ремонт детского дома для продолжения учебного процесса его воспитанников в южной столице, а также взять данный объект на баланс города.
По поручению Главы государства переезд детей отменен.
В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое будет проведено Администрацией Президента.
Все гарантированные законодательством права детей-сирот будут полностью соблюдены.