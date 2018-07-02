Президент ознакомился с открытой экспозицией музея ракетно-космической техники в Астане

Фото пресс-службы Президента РК
Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил открытую экспозицию музея ракетно-космической техники, построенную Кызылординской областью в рамках проекта "Регионы в дар Астане", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.



На территории экспозиции Нурсултан Назарбаев побеседовал с представителями общественности Кызылординской области.

В ходе осмотра Президенту Казахстана были представлены возможности сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов. Глава государства отметил важность космической промышленности для развития науки и новых технологий.

"По моему поручению совместно с французской стороной мы запустили завод по сборке искусственных спутников Земли. В ближайшее время мы осуществим сборку собственных спутников. У нас имеется своя пусковая установка, к 2022 году будет готова ракета "Зенит". Таким образом, наша космическая промышленность выходит на новый технологический уровень, а Казахстан становится полноценной космической державой", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, музей расположен на территории Национального космического центра "Қазақстан Ғарыш Сапары". В открытой экспозиции музея ракетно-космической техники, подаренной на 20-летие столицы, выставлены макеты ракетоносителей "Союз", "Протон", "Зенит", а также орбитального корабля "Буран".

