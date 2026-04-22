Президент поделился опытом Казахстана по сохранению биоразнообразия

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании Регионального экологического саммита, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент отметил, что сохранение биоразнообразия остается одним из основных направлений нашей экологической политики. Постоянные усилия принесли ощутимые результаты: удалось восстановить популяцию сайгаков.
– Численность снежных барсов в Казахстане увеличилась более чем вдвое и достигла около 190 особей. В сотрудничестве с международными партнерами мы также занимаемся реинтродукцией и восстановлением популяций других редких видов, в том числе соколов, туранского тигра и лошади Пржевальского.
Масштабное восстановление лесов является одной из приоритетных задач экологической повестки Казахстана. За последние пять лет мы высадили более 1,5 миллиарда деревьев на площади более одного миллиона гектаров, в том числе плантации саксаула на высохшем дне Аральского моря совместно с узбекскими специалистами в целях замедления процесса опустынивания, – сказал Президент.
Казахстан призывает всех партнеров присоединиться к Международному фонду по сохранению редких видов и биоразнообразия – платформе для трансграничного сотрудничества в сфере научных исследований и эффективной защиты экосистем.