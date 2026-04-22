Президент поделился опытом Казахстана по сохранению биоразнообразия

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании Регионального экологического саммита, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Скриншот видео Иле-Алатауского нацпарка

Президент отметил, что сохранение биоразнообразия остается одним из основных направлений нашей экологической политики. Постоянные усилия принесли ощутимые результаты: удалось восстановить популяцию сайгаков.

– Численность снежных барсов в Казахстане увеличилась более чем вдвое и достигла около 190 особей. В сотрудничестве с международными партнерами мы также занимаемся реинтродукцией и восстановлением популяций других редких видов, в том числе соколов, туранского тигра и лошади Пржевальского.

Масштабное восстановление лесов является одной из приоритетных задач экологической повестки Казахстана. За последние пять лет мы высадили более 1,5 миллиарда деревьев на площади более одного миллиона гектаров, в том числе плантации саксаула на высохшем дне Аральского моря совместно с узбекскими специалистами в целях замедления процесса опустынивания, – сказал Президент.

Казахстан призывает всех партнеров присоединиться к Международному фонду по сохранению редких видов и биоразнообразия – платформе для трансграничного сотрудничества в сфере научных исследований и эффективной защиты экосистем.

