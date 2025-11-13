Президент подписал несколько законов по соглашениям с Марокко Президент 13 ноября 2025 г. 20:13 114 Тексты законов публикуются в печати, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду Фото: t.me/aqorda_resmi Главой государства подписаны следующие законы: Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о взаимной правовой помощи по уголовным делам»; Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о передаче осужденных лиц»; Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о выдаче». #президент #Акорда