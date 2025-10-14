Президент подписал новое распоряжение

97

Алексей Цой получил новоую должность 

Фото: t.me/aqorda_resmi

Распоряжением Главы государства Цой Алексей Владимирович назначен советником Президента Республики Казахстан по социальным вопросам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Алексей Цой родился 2 апреля 1977 года в Южно-Казахстанской области.

В 1998-2001 годы работал главным бухгалтером, коммерческим директором ТОО «Аспан Шымкент».

В 2002-2004 годы — врач-эндоскопист в Республиканской клинической больнице и Национальном научном медицинском центре.

В 2004-2007 годы — врач-эндоскопист, старший научный сотрудник Национального научного медицинского центра.

В 2007-2010 годы работал исполняющим обязанности директора, директором Центра внедрения современных технологий Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан.

В 2010-2011 годы — исполняющий обязанности начальника, начальник Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан.

В 2011-2014 годы — главный врач городской больницы №1 столицы.

С 2014 по 2017 год занимал должность вице-министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

С 2017 по 2019 годы — вице-министр здравоохранения Республики Казахстан.

С февраля 2019 года руководил Медицинским центром Управления делами Президента Республики Казахстан.

22 июня 2020 года назначен первым вице-министром здравоохранения Республики Казахстан.

25 июня 2020 года был назначен министром здравоохранения Республики Казахстан. В 2021 году освобожден от должности министра. После этого поста он возглавлял Медицинский центр Управления делами президента.
#президент #Алексей Цой

Популярное

Все
Стартовала подписная кампания на 2026 год
Первые выпускники De Montfort University Kazakhstan получили дипломы
Путь к мечте
Турнир для сильных духом
Сезон обещает быть интересным
«Сардар» воспитывает лидерские качества
Завершили первенство достойно
«Актобе» – чемпион страны
Фестиваль театрального искусства этносов Казахстана прошел в Алматы
Аким Шымкента принял участие в субботнике
Тысячи студентов региона охвачены дуальным обучением
Внедрен институт старших солдат
Вуз как образовательный хаб приграничья
Самое ценное в находках – информация
Есть спрос – будет и предложение
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
ТБО на экспорт – чем не товар?
Три вида платежей. А цель – одна
Сила музыки
Секрет предпринимательницы Назгуль Ахметовой в том, что она делает все с любовью
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
Обещания в бензобак не зальешь
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Продукты стали дешевле

Читайте также

Глава государства принял акционера компании «Лукойл» Вагита…
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Токаев поздравил Дональда Трампа с дипломатической победой
Президент принял главу банка ВТБ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]