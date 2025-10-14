Алексей Цой получил новоую должность
Распоряжением Главы государства Цой Алексей Владимирович назначен советником Президента Республики Казахстан по социальным вопросам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Алексей Цой родился 2 апреля 1977 года в Южно-Казахстанской области.
В 2002-2004 годы — врач-эндоскопист в Республиканской клинической больнице и Национальном научном медицинском центре.
В 2004-2007 годы — врач-эндоскопист, старший научный сотрудник Национального научного медицинского центра.
В 2007-2010 годы работал исполняющим обязанности директора, директором Центра внедрения современных технологий Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан.
В 2010-2011 годы — исполняющий обязанности начальника, начальник Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан.
В 2011-2014 годы — главный врач городской больницы №1 столицы.
С 2014 по 2017 год занимал должность вице-министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.
С 2017 по 2019 годы — вице-министр здравоохранения Республики Казахстан.
С февраля 2019 года руководил Медицинским центром Управления делами Президента Республики Казахстан.
22 июня 2020 года назначен первым вице-министром здравоохранения Республики Казахстан.
25 июня 2020 года был назначен министром здравоохранения Республики Казахстан. В 2021 году освобожден от должности министра. После этого поста он возглавлял Медицинский центр Управления делами президента.