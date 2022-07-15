Фото: Kazpravda.kz
Президент
Президент подписал поправки по вопросам цифровизации

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам цифровизации, передает Каzpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования", – говорится в сообщении. 

Как отмечается в заключении к закону, документ разработан в целях цифровой трансформации государственного управления, расширения сферы применения электронных документов и институционализации системы управления данными.

Ожидается, что нормы дадут импульс дальнейшему совершенствованию государственного управления посредством цифровой трансформации и реинжиниринга. 

Планируется расширить сферы применения сервиса цифровых документов, приравнять электронные документы к их бумажным аналогам. 

Также в функционал документа ходит расширение доступа к государственным услугам сельских жителей.

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