Президент подписал поправки по вопросам цифровизации

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам цифровизации, передает Каzpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования", – говорится в сообщении.

Как отмечается в заключении к закону, документ разработан в целях цифровой трансформации государственного управления, расширения сферы применения электронных документов и институционализации системы управления данными.

Ожидается, что нормы дадут импульс дальнейшему совершенствованию государственного управления посредством цифровой трансформации и реинжиниринга.

Планируется расширить сферы применения сервиса цифровых документов, приравнять электронные документы к их бумажным аналогам.

Также в функционал документа ходит расширение доступа к государственным услугам сельских жителей.