Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главой государства подписан Закон «О профилактике правонарушений», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По данным МВД, закон четко определяет права и роль субъектов профилактики, председателей ОСИ, предпринимателей и других граждан. Это позволит обеспечить эффективное взаимодействие и координацию действий по принятию превентивных мер. Особый акцент сделан на раннюю превенцию — работу с лицами, склонными к совершению правонарушений, без применения карательных мер.

Впервые законодательно закреплено понятие «антиобщественного поведения». При этом, штрафных и других санкций за это не предусмотрено, если это не образует состав мелкого хулиганства и другого правонарушения. Для граждан, нарушающих общепринятые нормы поведения и морали, будут применяться профилактические меры такие как разъяснительные беседы, официальные предостережения, а также социальная и реабилитационная помощь.

Отдельный блок Закона посвящен участию граждан в профилактике правонарушений. Этот институт действует в стране с 2004 года. Сегодня более 50 тысяч общественных помощников и волонтеров участвуют в совместном патрулировании, разъяснении законодательства, пресечении правонарушений и поиске без вести пропавших.

Закон усиливает поощрительный характер такого участия. Акиматы наделяются правом поощрять граждан, сообщивших о правонарушениях, в том числе за счет части взысканных административных штрафов. Такая мера как денежные вознаграждения направлена на формирование культуры «нулевой терпимости» к правонарушениям, искоренение нарушений, создающих условия для совершения преступлений.

Необходимо отметить, что подобная практика поощрения граждан уже давно внедрена в ряде развитых странах. И доказала свою эффективность. Кроме того, применение физической силы и других средств допускается лишь в целях пресечения нарушений и задержания правонарушителей, если иными способами достичь указанных целей не представляется возможным. При этом не должно быть допущено превышение необходимых для этого мер.

В Закон включены нормы, запрещающие ношение в общественных местах одежды, прикрывающее лицо, за исключением случаев, предусмотренных законом (медицинские показания, служебные обязанности, погодные условия, культурные и спортивные мероприятия). Данные меры носят профилактический характер и направлены на идентификацию лиц, что способствует раскрытию и предотвращению преступлений. За первое такое нарушение предусмотрено предупреждение.

Также введены новые требования к деятельности каршеринговых компаний электрических самокатов. Закон устанавливает обязанности по идентификации пользователей, контролю скорости, ограничению движения в зонах повышенного риска, информированию об ответственности и недопущении создания помех пешеходам. В целом новый Закон формирует современную систему профилактики, ориентированную на защиту прав граждан, вовлечение общества и повышение уровня безопасности. Все меры направлены исключительно на создание безопасной среды и укрепление правопорядка.

