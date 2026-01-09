Фото: Акорда

Главой государства подписан Строительный кодекс Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Также Президент подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства».

По данным Минпромышленности, в рамках Кодекса и Закона предусмотрены разграничения и детализация роли субъектов строительного рынка, поддержка отечественной науки, участие общественности при принятии решений о застройке, а также усилены меры по государственному контролю, что обеспечит качественное градостроительное планирование и строительство.

Также предусмотрены новые формы регулирования, как особенности проектирования и строительства в сейсмических зонах, внедрение сертификации инженеров строительной отрасли, внедрение новых механизмов - «мера оперативного контроля» и «плановое инспектирование», нововведения при приемке объектов в эксплуатацию.

В целях автоматизации и цифровизации процессов в рамках Кодекса предусматривается внедрение единой цифровой экосистемы строительной отрасли, использование новой системы ГБИМ в качестве единого окна заказчика, что обеспечит работу всех участников строительства через один начальный интерфейс.

Указанные нормы позволят демонополизировать строительный рынок, повысить качество проектирования и строительства для обеспечения устойчивого развития территорий и повышения качества жизни населения, добавили в министерстве.