Президент подписал Указ о награждении госнаградами ученых

В преддверии профессионального праздника Президент Касым-Жомарт Токаев наградил ученых, добившихся значительных успехов в сфере науки, а также внесших существенный вклад в развитие высшего образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

За большие достижения в области науки и значительный вклад в развитие высшего образования награждены:

орденом «Парасат»

  • Дуйсекова Куляш Керимбековна – профессор НАО «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» Министерства науки и высшего образования
  • Монтаев Сарсенбек Алиакбарұлы – руководитель лаборатории НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана»;

орденом «Құрмет»

  • Дүйсен Ғалымжан Мұстахимұлы – заместитель генерального директора РГП «Институт востоковедения имени Р.Б. Сулейменова» Комитета науки Министерства науки и высшего образования 
  • Кульдеев Ержан Итеменович – проректор НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева» Министерства науки и высшего образования
  • Мерц Виктор Карлович – главный научный сотрудник ТОО «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Министерства здравоохранения
  • Орынбаев Мухит Бармакулы – главный научный сотрудник ТОО «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Министерства здравоохранения
  • Приходько Николай Георгиевич – главный научный сотрудник РГП «Институт проблем горения» Комитета науки Министерства науки и высшего образования
  • Тусупбаев Несипбай Куандыкович – заведующий лабораторией АО «Институт металлургии и обогащения»;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

  • Абдикенов Бейбит Болатгазыевич – директор ТОО «Аstana IT University»
  • Арғынғазинов Айбол Арғынғазыұлы – ассоциированный профессор Института управления РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан»
  • Батрышев Дидар Галымович – научный сотрудник АО «Казахстанско-Британский технический университет» 
  • Бельгибаева Анаргуль Сарсенбаевна – профессор НАО «Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова» Министерства науки и высшего образования
  • Боргеков Дарын Боранбаевич – директор Астанинского филиала РГП «Институт ядерной физики» Агентства Республики Казахстан по атомной энергии
  • Догадкин Дмитрий Сергеевич – инженер-исследователь НАО «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» Министерства науки и высшего образования
  • Ермухамбетова Асия Амеркановна – председатель ОО «Альянс молодых ученых» 
  • Касымов Аскар Багдатович – профессор НАО «Шәкәрім университет» Министерства науки и высшего образования
  • Кенесов Булат Нурланович – профессор ВНО «Национальная академия наук Республики Казахстан» при Президенте Республики Казахстан
  • Конкина Гульбаршин Спановна – профессор НАО «Аркалыкский педагогический университет имени Ыбырая Алтынсарина» Министерства науки и высшего образования
  • Лутай Сергей Сергеевич – старший преподаватель НАО «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» Министерства науки и высшего образования
  • Махамбетов Ерболат Нысаналыулы – заведующий лабораторией филиала РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Химико-металлургический институт имени Ж. Абишева»
  • Перфильева Анастасия Викторовна – ассоциированный профессор РГП «Институт генетики и физиологии» Комитета науки Министерства науки и высшего образования 
  • Тажбаев Еркеблан Муратович – член правления – проректор НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова» Министерства науки и высшего образования
  • Тауанов Жандос Турегулович – председатель Совета молодежи НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства науки и высшего образования
  • Төлен Жеңісбек Мұратбекұлы – руководитель научного центра ВНО «Национальная академия наук Республики Казахстан» при Президенте Республики Казахстан
  • Укин Сымбат Кенжебекович – ассоциированный профессор НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы»
  • Утепов Елбек Бахитович – профессор НАО «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» Министерства науки и высшего образования
  • Шлимас Дмитрий Игорьевич – преподаватель-исследователь НАО «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» Министерства науки и высшего образования;

почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» присвоено

Омарову Амангелды Джумагалиевичу – президенту учреждения «Международный транспортно-гуманитарный университет»; 

почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері» присвоено 

Кадыржанову Кайрату Камаловичу – старшему научному сотруднику НАО «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» Министерства науки и высшего образования.

Глава государства вручил ключи от квартир ряду молодых ученых.

