Президент Касым-Жомарт Токаев отметил работу акима Нурлыбека Налибаева в Кызылорде на V заседании Национального курултая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: акимат области

По его словам, в последние годы Кызылординская область хорошо развивается. В прошлом году валовой региональный продукт области вырос на 6,5 процента. За три года в область привлечено около 2 триллионов тенге инвестиций. В прошлом году реализовано 27 инвестиционных проектов.

Среди них он отметил ввод в эксплуатацию новой теплоэлектроцентрали. Этот стратегически важный объект полностью построен за счёт инвесторов. Теплоцентраль укрепит энергетическую безопасность региона. 80 процентов населения пользуются голубым топливом.

За три года построено 34 объекта образования, 45 объектов культуры и спорта. Открыто 40 медицинских объектов. Начато строительство многопрофильной больницы на 300 мест в Кызылорде. В ближайшее время будут построены амбулатория на 500 мест и родильный дом на 200 мест.