Президент похвалил акима Кызылординской области

Президент
76

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил работу акима Нурлыбека Налибаева в Кызылорде на V заседании Национального курултая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: акимат области

По его словам, в последние годы Кызылординская область хорошо развивается. В прошлом году валовой региональный продукт области вырос на 6,5 процента. За три года в область привлечено около 2 триллионов тенге инвестиций. В прошлом году реализовано 27 инвестиционных проектов.

Среди них он отметил ввод в эксплуатацию новой теплоэлектроцентрали. Этот стратегически важный объект полностью построен за счёт инвесторов. Теплоцентраль укрепит энергетическую безопасность региона. 80 процентов населения пользуются голубым топливом. 

За три года построено 34 объекта образования, 45 объектов культуры и спорта. Открыто 40 медицинских объектов. Начато строительство многопрофильной больницы на 300 мест в Кызылорде. В ближайшее время будут построены амбулатория на 500 мест и родильный дом на 200 мест.

"Одним словом, Кызылординская область развивается во всех сферах. Можно с уверенностью сказать, что положение области в целом хорошее. Это результат активной работы акима Нурлыбека Налибаева", - сказал Глава государства.

#президент #аким #похвала

Популярное

Все
Какие изменения ждут Атырау?
Олимпиада в прямом эфире
Все дело в пене из полиуретана
Среди лучших педагогов мира
Дебют Чеснокова за «Хартс»
Неожиданный финал «Щелкунчика»
В Алматы представили фильм «Музей на перекрестке»
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Загадка трех колокольчиков
У Казахстана – четыре квоты
Когда мороз становится угрозой
Проявили характер на старте турнира
Открылась именная smart-аудитория
Сюрприз на церемонии присяги
Популярность библиотек растет
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Подарили рыбный день
Операции при помощи робота
Непривитые малыши болеют корью
Новый перечень нуждается в разъяснениях
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
День рождения национального театра
Ждем успеха от «Торпедо»
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Двенадцать друзей в одном строю
В отдаленном ауле – новая школа
Боеготовность армии и ее приоритеты обсудил Президент с министром обороны
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
Актуальные задачи и стратегические ориентиры
«Кайсар» метит в призеры?
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?

Читайте также

Развитию угольной генерации нужно придать статус Национальн…
У Токаева появится заместитель
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейше…
Президент принял главу КТЖ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]