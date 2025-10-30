Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил новый футбольный стадион в Кызылорде, рассчитанный на 11 тысяч зрителей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Строительство стадиона завершилось в октябре 2025 года. Новый спортивный комплекс соответствует IV категории по классификации УЕФА. Главе государства сообщили, что на арене предполагается проводить как международные соревнования, так и культурные мероприятия.

В спортивном комплексе предусмотрены залы для бокса, борьбы, спортивной гимнастики, тяжелой атлетики и других видов спорта.

Во время посещения Президент пообщался с игроками футбольного клуба «Қайсар».

– «Қайсар» – один из первых клубов в нашей стране, перешедших в частную собственность. В будущем планируется построить футбольную академию. Считаю, что у клуба очень хорошее будущее. Желаю всем вам успехов, – пожелал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение мероприятия Президент оставил автограф на футбольном мяче.