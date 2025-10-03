Об этом сообщил помощник – пресс-секретарь Президента РК
Президент поручил Правительству ускорить строительство автомобильной дороги по маршруту «Торгай - Иргиз» и других дорог в западном направлении, сообщил Руслан Желдибай в своем Телеграм-канале, передает Kazpravda.kz
Напомним, что в марте 2025 года Касым-Жомарт Токаев заявил о начале реализации важного инфраструктурного проекта. Правительству поручено приступить к строительству автомобильной дороги от Астаны через Аркалык, Тургай и Иргиз с прямым выходом к Транскаспийскому международному транспортному маршруту.
"Новая магистраль позволит сократить путь между центральными и западными регионами страны на 560 километров. Это масштабный проект, который придаст импульс развитию всего Тургайского региона", - сообщил он.