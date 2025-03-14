Президент поручил построить международную дорогу из Астаны через Аркалык и Торгай

Сегодня в Бурабае проходит IV заседание Национального курултая с участием главы государства, на котором обсуждают ключевые вопросы развития страны

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Выступая на сегодняшнем заседании национального курултая, Касым-Жомарт Токаев рассказал об еще одном инфраструктурном проекте, который планируется реализовать в ближайшем будущем.

«Пользуясь этой возможностью, хочу объявить о начале реализации еще одного важного инфраструктурного проекта. Правительству поручено приступить к строительству автомобильной дороги от Астаны через Аркалык, Тургай и Иргиз с прямым выходом к Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Новая магистраль позволит сократить путь между центральными и западными регионами страны на 560 километров. Это масштабный проект, который придаст импульс развитию всего Тургайского региона», - сообщил он.

Кроме того, по словам главы государства, в Аркалыке следует восстановить аэропорт и построить там новый аэровокзальный комплекс. Все это не только укрепит транспортную связанность страны, но и будет способствовать освоению сельскохозяйственных земель и развитию животноводства в Центральном Казахстане.