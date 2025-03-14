Президент поручил построить международную дорогу из Астаны через Аркалык и Торгай

Президент,Строительство,Автодороги
123

Сегодня в Бурабае проходит IV заседание Национального курултая с участием главы государства, на котором обсуждают ключевые вопросы развития страны

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Выступая на сегодняшнем заседании национального курултая, Касым-Жомарт Токаев рассказал об еще одном инфраструктурном проекте, который планируется реализовать в ближайшем будущем.

«Пользуясь этой возможностью, хочу объявить о начале реализации еще одного важного инфраструктурного проекта. Правительству поручено приступить к строительству автомобильной дороги от Астаны через Аркалык, Тургай и Иргиз с прямым выходом к Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Новая магистраль позволит сократить путь между центральными и западными регионами страны на 560 километров. Это масштабный проект, который придаст импульс развитию всего Тургайского региона», - сообщил он.

Кроме того, по словам главы государства, в Аркалыке следует восстановить аэропорт и построить там новый аэровокзальный комплекс. Все это не только укрепит транспортную связанность страны, но и будет способствовать освоению сельскохозяйственных земель и развитию животноводства в Центральном Казахстане.

«И таких проектов у нас немало: в машиностроении, металлургии, нефтехимии, агропромышленной и транспортно-логистической сферах», - подчеркнул президент.

#Токаев #проект #строительство #автодороги

Популярное

Все
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Узами родства связаны с Великой степью
Когда язык во всем опора
И новенький айфон в придачу
Чисто там, где этому учат
Исповедь защитника истины
Достигать поставленных целей
На фронт призвали в день рождения
Мы с тобой давно уже ровесники, отец…
Мегаполис станет еще зеленее
Стоматологи бьют тревогу
В Курчатове развивают термоядерные технологии
Золотой мост между детством и будущим
На принципах открытости, плюрализма и единства целей
Казахстан и ЕС диверсифицируют практическое партнерство
Гвардейцы готовятся к паводкам
Пусть пишет бойкое перо!
Регионы должны находиться в режиме высокой готовности
Получайте удовольствие
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Путь творчества – путь новаторства
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Глава государства посетил праздничный концерт
Спасибо вам за подвиг!
Трамп может вывести американские войска из Германии
От культурного шока до успеха: история казахской девушки, открывшей бизнес в США
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
Столичная предпринимательница вдохновляет женщин заниматься бизнесом
Для наших мам!
Милад Карими завоевал «серебро» этапа Кубка мира в вольных упражнениях
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
«Смотрите, какая у меня тачка!»
Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин Казахстана с праздником 8 Марта
Отработка на учениях – сноровка при наводнениях
Возраст не помеха
В Австралии готовятся к мощному удару тропического циклона
По звериным тропам Алтая
Что в имени тебе моем...
В их руках – жизни людей
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни

Читайте также

Токаев считает необходимым тщательно проводить экспертизу ф…
Президент призвал бизнес активно включиться в поддержку теа…
Токаев: Наша образовательная система больше внимания уделяе…
Глава государства поручил пересмотреть условия содержания в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]