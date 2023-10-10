Президент посетил село имени Наги Ильясова

Президент, Поездки
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область началась с посещения села имени Наги Ильясова Сырдарьинского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Қазақстанның Еңбек Ері, основатель товарищества "Абзал и К" Абзал Ералиев доложил главе государства о том, что его компания успешно функционирует и вошла в число ведущих аграрных структур региона. Он отметил, что благодаря эффективной деятельности предприятие вносит весомый вклад в развитие родного края.

Президент осмотрел центральную площадь и спортивный комплекс, построенные при поддержке товарищества "Абзал и К".

В спорткомплексе местные жители могут заниматься футболом, волейболом, настольным теннисом и борьбой. Здесь глава государства побеседовал с юными сельчанами.

"Нужно заниматься спортом. Это особенно необходимо для того, чтобы наша молодежь росла здоровой и сильной. Будущее Казахстана – в ваших руках. Если подрастающее поколение будет здоровым, то и государство будет крепким. Ваша земля дала много сильных спортсменов. Уверен, в будущем здесь будет воспитано еще немало чемпионов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Затем президент встретился с сельскими тружениками на "Аллее труда", которая была построена в прошлом году. Глава государства отметил, что уделяет большое внимание развитию Кызылординской области.

По его словам, в нынешней сложной геополитической ситуации очень важно сохранять единство и самоотверженно трудиться во имя процветания Казахстана.

"Действительно, люди труда сегодня очень нужны нашему народу. И нам, прежде всего, следует с должным уважением относиться к ним. Я поддерживаю вас, ведь вы продолжаете путь знаменитого казахского рисовода Ибрая Жакаева", – сказал президент.

Сельчане поблагодарили его за особое внимание к состоянию аграрной отрасли и неизменное содействие со стороны государства. В частности, местные аграрии с энтузиазмом восприняли новость о создании министерства водных ресурсов. Также было отмечено, что в селе созданы комфортные условия для подрастающего поколения, молодые специалисты успешно трудоустраиваются.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что молодые люди должны быть трудолюбивыми, внимательными, патриотичными, и пообещал и впредь оказывать им поддержку.

"В селе созданы благоприятные условия для жизни и работы молодежи. Необходимо, чтобы таких сел было больше. Для этого у нас имеются потенциал и возможности. Когда я встречаюсь с предпринимателями, я всегда призываю их инвестировать в села и помогать им развиваться. Село имени Наги Ильясова должно служить примером и для других населенных пунктов. Я думаю, что другие области также будут развивать аулы", – сказал глава государства.

 

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