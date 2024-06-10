Токаев поздравил премьер-министра Индии с его переизбранием

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Глава нашего государства отметил, что переизбрание на столь высокий пост свидетельствует о непоколебимом доверии и поддержке индийскими гражданами дальновидной политики Нарендры Моди.

«Я убежден, что под Вашим умелым руководством Индия продолжит свой впечатляющий путь в качестве одной из самых быстрорастущих экономик и достигнет новых свершений. Казахстан высоко ценит давнее стратегическое партнерство с Индией, которое зиждется на крепких узах дружбы, общих ценностях и добрых отношениях между нашими народами», – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал премьер-министру успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Индии – процветания и благополучия.

