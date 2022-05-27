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Президент , Общество
Президент поздравил с 85-летием государственного и общественного деятеля Мырзатая Жолдасбекова

Глава государства направил поздравительную телеграмму государственному и общественному деятелю Мырзатаю Жолдасбекову, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Глава государства поздравил с 85-летием видного государственного и общественного деятеля Мырзатая Жолдасбекова.

«Вас хорошо знают и уважают как государственного и общественного деятеля, ученого, талантливого писателя. Начав свой трудовой путь с педагогической деятельности, успешно работая на ответственных постах министра, заместителя Премьер-министра, посла, ректора университета, директора Президентского центра, Вы внесли большой вклад в повышение авторитета и престижа нашей страны. Вами были предложены новые подходы к творчеству акынов-жырау, наследие которых является достоянием нашей литературы. Ваши исследования убедительно продемонстрировали особую роль искусства айтыса в духовной жизни казахского народа. Большое внимание Вы уделили глубокому изучению орхоно-енисейских надписей. Написанные Вами книги «Ежелгі әдебиет нұсқалары», «Күлтегін», «Асыл сөздің атасы», «Кісілік кітабы», «Таңғаламын өмірдің ғажабына» и другие труды стали ярким образцом популяризации наших национальных ценностей. Надеюсь, что Вы и впредь будете принимать самое активное участие в общественно-политической жизни страны», – говорится в поздравительной телеграмме.

 

 

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