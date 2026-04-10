Президент поздравил ученых с профессиональным праздником

Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения ученых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Он поздравил ученых с Днем науки, который отмечается в стране 12 апреля.

«Проведение подобных встреч в Акорде накануне профессионального праздника стало хорошей традицией. Это знак особого уважения и свидетельство глубокого признания заслуг научного сообщества, поскольку именно наука служит фундаментальной опорой прогрессивного государства, а ученые – его главное достояние. С уверенностью можно заявить, что именно научный капитал страны становится главным мерилом ее авторитета на международной арене. Бесспорно, только интеллектуальные нации, сделавшие ставку на культ знаний и науку, способны идти в авангарде прогресса. В конечном счете, в основе всех достижений человечества лежит труд ученых», - сказал Президент.

️Касым-Жомарт Токаев рассказал о мерах системной поддержки науки. За последние пять лет объем ее финансирования вырос в шесть раз. Растет количество научно-исследовательских университетов. Представителям бизнеса, инвестирующим в научные проекты, предоставляются налоговые льготы. Перед страной стоит еще одна важная задача. Необходимо создать благоприятные условия для того, чтобы молодые ученые смогли посвятить себя науке, отметил он. Ведь будущее отечественной науки – в руках передовой, талантливой, интеллектуальной, стремящейся к высоким целям молодежи. 

«Поэтому нужно всячески поддерживать исследователей, делающих первые шаги в науке. В этом направлении уже предпринимаются важные меры. На сегодняшний день более 600 молодым ученым предоставлено жилье, им также выделяются специальные гранты. Ежегодно начинающие специалисты проходят стажировки в ведущих мировых научных центрах для повышения квалификации и обмена опытом. Эти конкретные шаги непременно получат свое продолжение», - говорит Глава государства.

Президент напомнил об общей ответственности государства и родителей за воспитание интеллектуальной и просвещенной молодежи. Также он отметил, что наука должна работать на нужды экономики и общества.

«Еще один важный вопрос. Следует эффективно использовать научный потенциал во благо страны. Открытия наших ученых не должны оставаться сугубо кабинетными достижениями. Надо осуществлять проекты, которые дают конкретные результаты и могут быть внедрены в производство. Одним словом, наука должна работать на нужды экономики и общества. Эта задача, имеющая особое значение для развития нашей страны, должна постоянно быть в центре внимания Правительства. Именно на этом непоколебимом принципе строят свою стратегию ведущие мировые компании», - сказал Глава государства.

Президент привел в пример врачей Центра сердца University Medical Center, создавших уникальную разработку – инновационный медицинский аппарат ALEM (Astana Life Ex-situ Machine), который можно по праву назвать самым значимым научным достижением 2025 года. Это устройство позволяет поддерживать функциональность донорского органа вне тела человека более 24 часов.

«Подобные уникальные открытия демонстрируют высокий потенциал казахстанской науки. Тем не менее в этой сфере остается немало нерешенных проблем. Как вы знаете, в марте я посетил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, где обсудил с представителями научного сообщества ряд вопросов. В первую очередь я отметил необходимость жесткой дисциплины и четкой приоритизации в финансировании науки. Главной целью должно быть не номинальное освоение бюджета, а реализация проектов, приносящих пользу обществу», - считает Токаев.

Глава государства обратил внимание на важность подготовки инженерно-технических кадров и развития наукоградов.

 

Рассмотрены перспективные направления
От практики – к профессии
Курсанты почтили память героев
Металлург продолжает традиции номадов
Помогли спасти детскую жизнь
Отважный воин из Каргалы
Афиша, которая помнит больше, чем зрители
Новая роль востоковедения
Основа инновационного развития
Все дороги ведут в храм
Казахстан – Узбекистан: культурные мосты и народная дипломатия
Маленький герой Марса
Луна: возвращение к колыбели
Век великой экспансии
Как формировалась воинская элита
Труды аль-Фараби – наш интеллектуальный ориентир
От высоких гор – к большой мечте
И золото саков, и угольная шахта
Ущерб в 4 млрд тенге: из Грузии экстрадировали подозреваемого в хищении средств «Транстелекома»
Где бьется сердце Сарыжара
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В Нацгвардии – литературный челлендж
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
В Астане появятся новые точки притяжения
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
Астана-2030 в центре легкоатлетического мира
Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане
Токаев сменил двух командующих войсками ВС РК
Через мост коммуникаций, по цепочке знаний
Мошеннические звонки под видом медработников участились в Казахстане
Поток туристов в Алматы превысил двух млн человек
В США вводят стопроцентные пошлины на импортные лекарства
Бектенов обозначил машиностроение одним из приоритетов экономического роста страны
Результат слаженной командной работы
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Смертельное ДТП с Zeekr в Алматы: глава МВД рассказал о ходе расследования
Спасибо за мужество и стойкость
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии

Президент подписал Указ о награждении госнаградами ученых
Токаев: Выборы в Курултай состоятся в августе
Касым-Жомарт Токаев поздравил Дину Исламбекову и Надежду Ря…
Токаев приветствовал достижение соглашения о перемирии на Б…

