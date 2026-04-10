Он поздравил ученых с Днем науки, который отмечается в стране 12 апреля.

«Проведение подобных встреч в Акорде накануне профессионального праздника стало хорошей традицией. Это знак особого уважения и свидетельство глубокого признания заслуг научного сообщества, поскольку именно наука служит фундаментальной опорой прогрессивного государства, а ученые – его главное достояние. С уверенностью можно заявить, что именно научный капитал страны становится главным мерилом ее авторитета на международной арене. Бесспорно, только интеллектуальные нации, сделавшие ставку на культ знаний и науку, способны идти в авангарде прогресса. В конечном счете, в основе всех достижений человечества лежит труд ученых», - сказал Президент.

️Касым-Жомарт Токаев рассказал о мерах системной поддержки науки. За последние пять лет объем ее финансирования вырос в шесть раз. Растет количество научно-исследовательских университетов. Представителям бизнеса, инвестирующим в научные проекты, предоставляются налоговые льготы. Перед страной стоит еще одна важная задача. Необходимо создать благоприятные условия для того, чтобы молодые ученые смогли посвятить себя науке, отметил он. Ведь будущее отечественной науки – в руках передовой, талантливой, интеллектуальной, стремящейся к высоким целям молодежи.

«Поэтому нужно всячески поддерживать исследователей, делающих первые шаги в науке. В этом направлении уже предпринимаются важные меры. На сегодняшний день более 600 молодым ученым предоставлено жилье, им также выделяются специальные гранты. Ежегодно начинающие специалисты проходят стажировки в ведущих мировых научных центрах для повышения квалификации и обмена опытом. Эти конкретные шаги непременно получат свое продолжение», - говорит Глава государства.

Президент напомнил об общей ответственности государства и родителей за воспитание интеллектуальной и просвещенной молодежи. Также он отметил, что наука должна работать на нужды экономики и общества.

«Еще один важный вопрос. Следует эффективно использовать научный потенциал во благо страны. Открытия наших ученых не должны оставаться сугубо кабинетными достижениями. Надо осуществлять проекты, которые дают конкретные результаты и могут быть внедрены в производство. Одним словом, наука должна работать на нужды экономики и общества. Эта задача, имеющая особое значение для развития нашей страны, должна постоянно быть в центре внимания Правительства. Именно на этом непоколебимом принципе строят свою стратегию ведущие мировые компании», - сказал Глава государства.

Президент привел в пример врачей Центра сердца University Medical Center, создавших уникальную разработку – инновационный медицинский аппарат ALEM (Astana Life Ex-situ Machine), который можно по праву назвать самым значимым научным достижением 2025 года. Это устройство позволяет поддерживать функциональность донорского органа вне тела человека более 24 часов.

«Подобные уникальные открытия демонстрируют высокий потенциал казахстанской науки. Тем не менее в этой сфере остается немало нерешенных проблем. Как вы знаете, в марте я посетил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, где обсудил с представителями научного сообщества ряд вопросов. В первую очередь я отметил необходимость жесткой дисциплины и четкой приоритизации в финансировании науки. Главной целью должно быть не номинальное освоение бюджета, а реализация проектов, приносящих пользу обществу», - считает Токаев.

Глава государства обратил внимание на важность подготовки инженерно-технических кадров и развития наукоградов.