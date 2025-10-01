Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Кипра Никосу Христодулидису, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев поздравил Никоса Христодулидиса с Днем независимости и пожелал народу Кипра мира и процветания.

Президент Казахстана отметил, что сотрудничество между Астаной и Никосией из года в год расширяется.

Глава государства выразил уверенность в том, что дружественные отношения двух стран, основанные на взаимопонимании, будут и впредь последовательно укрепляться.