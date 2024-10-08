Президент предложил запустить межгосударственную программу «Ярмарка Содружества» в СНГ

Международное сотрудничество , Экономика , Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Как он отметил, сегодня все более востребованной становится ярмарочная торговля

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочим визитом в Москву, выступил на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По его мнению, на фоне роста нестабильности в мировой экономике в фокусе постоянного внимания должны оставаться вопросы торгово-экономического взаимодействия.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что для Казахстана традиционно привлекательны рынки СНГ, на которые приходится более четверти внешнего товарооборота страны.

«Уверен, принятое в 2023 году Соглашение о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций будет всемерно содействовать углублению наших торгово-экономических связей. Важно также продолжить работу по усилению взаимодействия в вопросах промышленной кооперации, упрощения таможенного регулирования, формирования новых логистических цепочек, внедрения цифровых технологий. Сегодня все более востребованной становится ярмарочная торговля.

Предлагаю запустить межгосударственную программу «Ярмарка Содружества», в рамках которой будут ежегодно проводиться торговые мероприятия в различных городах стран СНГ с приглашением ремесленников и аграриев всего Евразийского региона. Первую выставку готовы принять в одном из древнейших городов Казахстана – Таразе, который в свое время был важным узлом Великого Шелкового пути и издревле назывался «городом купцов», – предложил президент.

 

#Токаев #СНГ #ярмарка #торговля #предложение #содружество

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