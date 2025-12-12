Президент пригласил Россию стать участником Фонда спасения Арала в качестве наблюдателя

Фото: пресс-служба Правительства РК

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на проблемы трансграничного водопользования, экологическое состояние Аральского и Каспийского морей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По словам Главы государства, особого внимания требует обеспечение водной безопасности.

– В условиях нарастающего дефицита воды ее сохранение и рациональное использование уже стали стратегическим, можно сказать, жизненно важным приоритетом для нашей страны и, полагаю, для других государств региона. Безотлагательных решений и мер требуют проблемы трансграничного водопользования, экологическое состояние Аральского и Каспийского морей. На наш взгляд, совместными усилиями на основе взаимных компромиссов можно было бы усилить эффективность Международного фонда спасения Арала. Этому способствовало бы приглашение России стать участником Фонда в качестве наблюдателя. Что касается Каспия, то при нынешних темпах обмеления этот опасный процесс может стать необратимым, что неминуемо вызовет цепную реакцию экологических, социально-экономических и даже политических последствий. Казахстан выступил с инициативой разработки специальной Межгосударственной программы, направленной на предотвращение разрушения экосистемы и обмеления Каспия. Призываем все мировое сообщество поддержать наши усилия по сохранению этого уникального водоема, – сказал Президент.

Напомним, что Глава государства принял участие в работе Форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

