Президент пригласил турецкие компании к участию в крупных проектах

Глава государства провел пресс-конференцию по итогам переговоров с Президентом Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев прежде всего выразил искреннюю признательность Реджепу Тайипу Эрдогану за принятие приглашения и посещение нашей страны с визитом.

– Добро пожаловать в братский Казахстан! Ваш государственный визит в Казахстан – огромная честь для нас. У наших народов – общие исторические корни. Поэтому Ваш сегодняшний визит имеет особое значение. Казахстан рассматривает Турцию как важного стратегического партнера. Казахский и турецкий народы связывают многовековые братские узы, схожие культурные и духовные ценности. Нас объединяют искреннее стремление к благополучию друг друга, общность целей и четкое видение будущего. Наша главная задача – укрепление единства наших народов и повышение их благосостояния. Сегодня Турция – это влиятельное в мировой политике государство с динамичной экономикой и высоким авторитетом на международной арене. Безусловно, это заслуга Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и это признано во всем мире. Еще раз подчеркну, что значительное упрочение авторитета Турции и большой прогресс достигнуты благодаря дальновидному руководству и неустанным усилиям ее Президента. Кроме того, считаю, что в основе этих достижений лежат непреходящие ценности турецкого народа: мудрость, трудолюбие, мужество и нерушимая сплоченность, – сказал Президент Казахстана.

По словам Главы государства, в последние годы многогранное двустороннее взаимодействие демонстрирует высокую динамику развития.

– Межгосударственные и межпарламентские связи вышли на качественно новый уровень. Сегодня состоялось 6-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Заседание прошло продуктивно. Определены приоритетные сферы взаимодействия, которые придадут дополнительный импульс нашему партнерству. Мы договорились о дальнейшем укреплении наших политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Подписан ряд важных межправительственных документов, обеспечивающих правовую основу для достижения намеченных целей. Главное, мы приняли Декларацию «О вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве», которая призвана вывести казахско-турецкое сотрудничество на качественно новый уровень. Этот исторический документ, по сути, является уникальным символом единства двух народов и их устремленности к светлому будущему, – акцентировал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что Турция входит в число крупнейших инвестиционных партнеров Казахстана.

– На сегодняшний день турецкие предприниматели инвестировали в экономику нашей страны около 6 млрд долларов. Вложения Казахстана в экономику братской Турции также растут, достигнув порядка 2,5 млрд долларов. На сегодняшний день в Казахстане работают порядка 4 тысяч турецких компаний, деятельность которых служит залогом нашего долгосрочного партнерства. Турция также входит в пятерку крупнейших торговых партнеров нашей страны. Объем двусторонней торговли вырос на 8,8% и превысил 5 млрд долларов. Конечно, учитывая потенциал наших экономик, есть все возможности для увеличения данного показателя. Уверен, что казахско-турецкий бизнес-форум, в котором мы сегодня с г-ном Реджепом Тайипом Эрдоганом примем участие, будет способствовать наращиванию торгово-экономического сотрудничества двух стран. Мы всегда готовы оказать поддержку турецким инвесторам как открытым и надежным партнерам. Приглашаем турецкие компании к участию в крупных долгосрочных стратегических проектах, — сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что в соответствии с новой Конституцией в Казахстане гарантируется и равным образом защищается собственность всех форм, а также обеспечена защита прав инвесторов.

– Помимо этого, наши турецкие друзья могут воспользоваться национальной программой Altyn Visa. Предпринимателям и специалистам, получившим эту визу, предоставляются налоговые и миграционные льготы. В текущих геополитических условиях стратегическая роль транспортно-логистического комплекса приобретает особое значение. На сегодняшний день отмечается устойчивый рост грузопотока между двумя государствами. По итогам прошлого года объем железнодорожных перевозок увеличился на 35%, а автомобильных – на 5%. Наши страны можно назвать мостом, прочно связывающим Восток и Запад. Нам необходимо максимально использовать это общее достояние. Поэтому мы с уважаемым г-ном Реджепом Тайипом Эрдоганом договорились о повышении потенциала Среднего коридора посредством реализации ряда проектов. Считаю, что это решение полностью отвечает интересам обоих народов. В то же время стратегически важным направлением остается сфера воздушного транспорта и грузоперевозок. Компания TAV Airports Holding намерена превратить международный аэропорт Алматы в логистический хаб Центральной Азии. Мы в свою очередь готовы оказать всестороннюю поддержку данному проекту. Рассчитываем на тесное сотрудничество с турецкими инвесторами в реализации и других инициатив в сфере транспорта и логистики. Правительство Казахстана готово предоставить специальные преференции турецкому бизнесу, – отметил Президент.