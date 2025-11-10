В ходе встречи обсуждались перспективы развития падела в Казахстане, а также футбола

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации падела (FIP) Луиджи Карраро и председателя мирового профессионального тура Premier Padel Насcера Бен Ганима Аль-Хелаифи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи обсуждались перспективы развития падела в Казахстане. На сегодняшний день в стране сформировалось сообщество из более чем 1,5 тысячи игроков, созданы региональные федерации в 16 областях. Президент подчеркнул, что государство уделяет большое внимание развитию массового спорта и созданию современной инфраструктуры.

В настоящее время в стране функционируют 17 кортов для игры в падел. В 2027 году в Алматы планируется открытие спортивного комплекса ADD PADEL ARENA с 10 кортами международного стандарта. Эта арена станет одной из самых современных в Центральной Азии и позволит проводить турниры уровня Premier Padel.

Глава государства остановился на вопросах развития футбола, напомнив о начатых в стране преобразованиях, связанных с приватизацией футбольных клубов и формированием конкурентной среды.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Нассeра Аль-Хелаифи как члена Исполкома УЕФА и акционера клуба «Пари Сен-Жермен» за вклад в продвижение футбола.

В завершение встречи Глава государства выразил уверенность в том, что укрепление сотрудничества Казахстана с Международной федерацией падела будет способствовать развитию и популяризации этого вида спорта в нашей стране.