Президент принял акционера футбольного клуба «Пари Сен-Жермен»

Спорт
135

В ходе встречи обсуждались перспективы развития падела в Казахстане, а также футбола

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации падела (FIP) Луиджи Карраро и председателя мирового профессионального тура Premier Padel Насcера Бен Ганима Аль-Хелаифи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи обсуждались перспективы развития падела в Казахстане. На сегодняшний день в стране сформировалось сообщество из более чем 1,5 тысячи игроков, созданы региональные федерации в 16 областях. Президент подчеркнул, что государство уделяет большое внимание развитию массового спорта и созданию современной инфраструктуры.

В настоящее время в стране функционируют 17 кортов для игры в падел. В 2027 году в Алматы планируется открытие спортивного комплекса ADD PADEL ARENA с 10 кортами международного стандарта. Эта арена станет одной из самых современных в Центральной Азии и позволит проводить турниры уровня Premier Padel.

Глава государства остановился на вопросах развития футбола, напомнив о начатых в стране преобразованиях, связанных с приватизацией футбольных клубов и формированием конкурентной среды.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Нассeра Аль-Хелаифи как члена Исполкома УЕФА и акционера клуба «Пари Сен-Жермен» за вклад в продвижение футбола.

В завершение встречи Глава государства выразил уверенность в том, что укрепление сотрудничества Казахстана с Международной федерацией падела будет способствовать развитию и популяризации этого вида спорта в нашей стране.

#Спорт #футбол #падел

Популярное

Все
Лиса напала на жительницу Костанайской области
Сотни авиарейсов отменили в США из-за шатдауна
Работников цифровизации и информационных технологий чествуют Казахстане
ERG развивает Национальную систему квалификаций
Taldau Talks: Ашимбаев выступил инициатором дискуссии в новом сезоне
Арабские страны отвергли план США по Газе
Пловец Адильбек Мусин стал победителем Игр исламской солидарности
Мухтархан Дильдабеков: Поддержка Касым-Жомарта Токаева - мощный стимул для боксеров
В Казахстане прошёл первый международный конкурс профмастерства в ГМК
Карагандинские археологи нашли нетронутое погребение сакского воина
Арсенал незаконного оружия обнаружен и изъят в регионах РК
ATP признала Almaty Open одним из лучших теннисных турниров мира
Более 75 тонн филе судака незаконно экспортировали в Европу из Кызылординской области
Денис Мантуров награжден орденом «Достық»
Родриго Пас вступил в должность президента Боливии
Победителей республиканского конкурса «Ақберен» наградили в Акмолинской области
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Бектенов обсудил с руководством LanzaJet строительство завода в РК
Почти 3 000 коммунальщиков вышли на уборку снега в Астане
Казахстанские школьники показали 100% результат на KHIMIO-2025
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Итоги республиканской акции «Народный юрист» подвели в Казахстане
Сотрудников ДЧС осудили за халатность во время землетрясения в Алматы
Рост ВВП Казахстана за год достиг 6,3%
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Хореографическая поэма «Нургиса» прошла с аншлагом в Астане
Здесь качество – не лозунг, а система
Казахстан и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере библиотечного дела
52 млрд тенге направили на развитие дорожной инфраструктуры в области Жетiсу
Определился состав финалистов
В Зайсанском районе построят водохранилище
Рекордный урожай зерновых и других сельхозкультур собрали в Казахстане
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
Остался год до юношеской Олимпиады
Россыпь наград из Улан-Батора
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ

Читайте также

Пловец Адильбек Мусин стал победителем Игр исламской солида…
Акмолинская область расширяет спортивную инфраструктуру
Казахстан первенствовал в общекомандном зачёте на ЧМ по джи…
В Астане определили победителя "Жас сарбаз барысы" среди уч…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]