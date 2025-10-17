Глава государства отметил значительный потенциал для совместных проектов Казахстана и ISO в таких областях, как цифровая трансформация и устойчивое развитие

Фото: Акорда

Глава государства принял Генерального секретаря Международной организации по стандартизации (ISO) Серхио Мухику, сообщает Kazpravda.kz

Приветствуя гостя в Акорде, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Международная организация по стандартизации – это авторитетный институт, формирующий основы глобальной торговли, инноваций и устойчивого развития.

Глава государства отметил значительный потенциал для совместных проектов Казахстана и ISO в таких областях, как цифровая трансформация и устойчивое развитие.

В свою очередь Серхио Мухика высоко оценил усилия Казахстана по развитию национальной системы стандартизации и цифровых технологий, отметив активное участие страны в деятельности организации и готовность к внедрению международных стандартов.

Собеседники выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении плодотворного сотрудничества и развитии новых направлений совместной работы.