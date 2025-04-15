Токаеву представили отчет о текущих результатах и планах Евразийского банка развития. В прошлом году объем инвестиций банка в экономику Казахстана составил 1,4 млрд долларов, при этом доля казахстанских проектов в портфеле достигла 60%

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства принял председателя правления Евразийского банка развития Николая Подгузова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что с начала реализации Страновой стратегии по Республике Казахстан на 2022-2026 годы ЕАБР досрочно выполнил инвестиционный план в объеме 3,8 млрд долларов.

В 2025 году на рассмотрении находятся проекты на сумму свыше 4,5 млрд долларов. Более 1 млрд долларов инвестиций планируется направить на модернизацию инфраструктурных и энергетических объектов, развитие возобновляемых источников энергии, транспорта и логистики, включая реконструкцию дорог республиканского значения, а также в промышленность и цифровые технологии.

По словам Николая Подгузова, в текущем году ЕАБР продолжит оказывать содействие развитию финансового рынка Казахстана и привлечению инвестиций, тесно взаимодействуя с партнерами и многосторонними организациями, в том числе посредством проведения собственных международных мероприятий.

Глава государства положительно оценил вклад Евразийского банка в развитие экономики Казахстана и подтвердил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества.

Евразийский банк развития (ЕАБР) – многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Штаб-квартира ЕАБР расположена в Алматы. По состоянию на 2025 год в его портфеле насчитывается 305 проектов общей стоимостью 16,5 млрд долларов. Основное внимание уделяется инициативам с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровизации, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.