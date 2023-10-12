Президент принял участие в международном форуме Digital Bridge 2023 – самое главное

Фото: akorda.kz

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние пять лет форум стал крупнейшей в Центральной Азии площадкой для обсуждения последних тенденций и перспектив развития IT-индустрии. В этом году Digital Bridge собрал свыше 20 тысяч участников, представителей более 300 IT-компаний, делегации из 30 стран. Традиционно высокий интерес к мероприятию подтверждает прочные позиции Казахстана как ведущего цифрового и финтех-хаба евразийского пространства.

По словам президента, тема сегодняшнего форума крайне актуальна.

«Искусственный интеллект – это уже не научная фантастика, а наступившая реальность. На наших глазах разворачивается новая эра. Технология искусственного интеллекта является такой же революционной, какими в свое время были электричество и Интернет. Она способна кардинально поменять уклад жизни человека, автоматизировать многие рабочие процессы и создать значительную по своим масштабам экономическую ценность. По оценкам экспертов, потенциальный вклад искусственного интеллекта в мировую экономику сопоставим с четвертью глобального ВВП. Широкое применение данной технологии может стать важнейшим фактором поступательного развития Казахстана», – сказал глава государства.

По его мнению, для этого нужно в кратчайшие сроки создать все условия для развития искусственного интеллекта. Выступая перед участниками форума, Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые приоритеты работы в этом направлении.

«Предстоит принять стратегический документ, определяющий сферу применения, задачи и инструменты развития ИИ. Это передовая международная практика, такой шаг позволит нам задать устойчивый вектор технологического прогресса страны. Считаю, что прежде всего мы должны сосредоточиться на внедрении технологий искусственного интеллекта в таких значимых для нашей экономики отраслях, как нефтегазовый сектор, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика. Искусственный интеллект может в значительной мере оптимизировать процесс трансформации наших городов в полноценные smart city, благоприятные для проживания и работы. Большое значение также имеет широкое использование возможностей искусственного интеллекта при оказании государственных услуг. Здесь мы уже добились серьезных результатов. В частности, была запущена «Цифровая карта семьи», которая позволяет определить уровень социального благополучия граждан и проактивно оказывать им государственную поддержку. Аналогичный продукт следует внедрить и для бизнеса на базе холдинга «Байтерек», который по моему поручению уже начал масштабную цифровую трансформацию», – подчеркнул президент.

Вторым приоритетом глава государства назвал необходимость обеспечения нормативного регулирования искусственного интеллекта. По его данным, на сегодняшний день более 120 стран уже приняли различные законодательные акты для решения этой задачи.

«Нам следует ускорить разработку современной правовой регуляторной базы, которая будет отвечать лучшей мировой практике, учитывать и потребности рынка, и интересы граждан. Нужно, чтобы правовые условия стимулировали приход международных компаний на наш рынок. Для этого необходимо соблюсти баланс интересов, сформировать открытые и справедливые правила игры. В целом, стоит непростая задача интегрировать инструменты искусственного интеллекта в повседневную жизнь людей, не нарушая их права и свободы. Надеюсь, что участники форума смогут внести вклад в разработку базовых документов, регулирующих данную сферу, в том числе проекта Цифрового кодекса», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана указал на важность последовательно укреплять цифровую инфраструктуру. Он считает, что передовая ИТ-инфраструктура является основой будущего прогресса цифровой индустрии и, в частности, искусственного интеллекта.

«Ее развитие должно опережать потребности IT-разработчиков. В первую очередь, требуется нарастить наши вычислительные мощности. Поручаю правительству в течение двух лет обеспечить строительство дата-центров, специализирующихся на искусственном интеллекте. Для этого могут быть привлечены такие мировые игроки, как Amazon, Google, Mastercard и Citigroup. Во время недавней поездки в Нью-Йорк я встречался с руководством этих компаний, и были достигнуты соответствующие договоренности», – заявил глава государства.

Далее он призвал развивать экосистему данных для искусственного интеллекта. Большие данные, по его словам, – это «топливо» для искусственного интеллекта.

«В Казахстане уже реализованы различные решения в этой сфере. Однако их потенциал до конца не раскрыт из-за отсутствия доступа к имеющимся у государственных органов массивам данных. Здесь необходимо исходить из «презумпции открытости» информации. Нужно обеспечить свободный доступ к обезличенным данным посредством Smart Data Ukimet. Подчеркиваю, все сведения должны быть обезличены и надежно защищены. Требуется исключить любые риски утечки персональных данных. Кроме того, уже в следующем году предстоит запустить Национальную платформу искусственного интеллекта. Она должна объединить данные государства и крупного бизнеса, обеспечить их актуальность и доступность. Все эти меры позволят нашим стартапам, использующим элементы искусственного интеллекта, создавать абсолютно новые, востребованные в Казахстане и во всем мире IT-решения», – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев анонсировал предстоящую реформу Бюро национальной статистики, которое должно превратиться в настоящее цифровое ведомство.

«Необходимо принять комплексные меры по упорядочиванию статистических и прочих данных, включая выработку политики управления и определение целевой архитектуры данных. Это станет базовым условием для принятия эффективных решений государством», – уточнил лидер Казахстана.

Еще одним мощным стимулом для развития инноваций должно стать полномасштабное развертывание сети 5G.

«Ранее ставилась задача до 2027 года охватить сотовой связью нового поколения все областные центры. Однако в условиях стремительного развития технологий нам нужно ускориться, причем серьезно ускориться. Правительству необходимо завершить данную работу досрочно – до конца 2025 года. Разумеется, сдвиг сроков никоим образом не должен сказаться на качестве предоставляемых услуг. Кроме того, важно обеспечить доступом к Интернету жителей самых отдаленных районов, задействовав возможности низкоорбитальных спутниковых систем. Правительству следует всесторонне проработать данный вопрос. При необходимости внести изменения в законодательство», – подчеркнул глава государства.

Еще одним приоритетным направлением обозначена адаптация системы образования к потребностям будущего рынка труда. Президент считает, что дальнейшее развитие автоматизации и искусственного интеллекта кардинально изменит глобальную структуру рабочей силы. Человеческий труд трансформируется и будет требовать совершенно иных навыков. Поэтому новые компетенции работников нужно формировать уже со школьной скамьи. Касым-Жомарт Токаев для решения проблемы дефицита квалифицированных педагогов предложил правительству в пилотном режиме запустить онлайн-площадку для школьников и студентов, посредством которой они будут учиться программировать.

«Необходимо существенно обновить содержание и методы преподавания вузовских дисциплин. Будущие учителя, врачи, агрономы, юристы, отраслевые специалисты в обязательном порядке должны обладать базовыми знаниями в области искусственного интеллекта. Еще одним важным шагом станет трансформация Института умных систем и искусственного интеллекта при Назарбаев университете в полноценный исследовательский институт. Он должен сформировать целостную экосистему, став точкой притяжения лучших специалистов и экспертов. Институт будет включать в себя центр НИОКР, работающий в тесном партнерстве с мировыми и отечественными лидерами IT-индустрии. При этом важно, чтобы разработки Института коммерциализировались и масштабировались должным образом», – сказал президент.

Наряду с этим он отметил необходимость развития рынка венчурного капитала как важнейшей движущей силы инноваций и технологического прогресса.

«Важно привлекать на наш венчурный рынок международных игроков. Нам нужны их компетенции и качественная экспертиза проектов. Ключевыми партнерами могут стать отечественные институциональные инвесторы, в том числе национальный холдинг «Байтерек». Кроме того, необходимо разработать механизмы и инструменты, обеспечивающие участие в венчурных фондах различных финансовых институтов – банков второго уровня, страховых компаний, микрофинансовых организаций и других игроков», – указал глава государства.

По его словам, использование искусственного интеллекта открывает новые горизонты возможностей для инклюзивного и устойчивого развития. Глобальная конкуренция в этой сфере набирает обороты.

«Казахстан не должен оставаться в стороне от этих тенденций. Это требование времени. Поэтому мы сейчас уделяем особое внимание передовым технологиям. Для поступательного развития отрасли следует объединить усилия отечественных IT-специалистов, экспертов, ученых, а также задействовать потенциал международных партнеров.

Кроме того, следует обратить внимание на еще один важный вопрос. В ближайшие десятилетия мы, вероятно, приблизимся к моменту, когда машина превзойдет разум человека. Другими словами, может возникнуть опасность для человечества со стороны искусственного интеллекта. В научных кругах нет единого мнения, к чему это приведет: к процветанию человечества или угрозе его уничтожения? Поэтому особенно важен разумный контроль над искусственным интеллектом. К примеру, в прошлом наряду с атомной энергетикой было создано и атомное оружие. Это привело к необходимости выстраивания новой парадигмы глобальной безопасности. Это означает, что требуется найти золотую середину между технологическим прогрессом и коллективной безопасностью», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана рассказал участникам форума о глубинной модернизации политической системы и о начале строительстве экономики, основанной на знаниях и новых технологиях.

«В Справедливом Казахстане у каждого гражданина будут возможности для полноценной самореализации. Мы также делаем упор на повышение благосостояния народа. Мы нацелены создать максимально комфортную среду для приезда и работы в Казахстане цифровых номадов, т.е. сильных ИТ-специалистов. Мы развиваем инновационное предпринимательство и креативную индустрию. Считаю, что глобальная технологическая революция может и должна содействовать прогрессу всех государств для созидания более сбалансированного и справедливого мира. Уверен, нынешний форум станет эффективной площадкой для обсуждения этих актуальных вопросов и выступит стартовой точкой для реализации перспективных проектов», – подытожил свое выступление президент.

На пленарном заседании форума выступили венчурный инвестор, соучредитель Draper Fisher Jurvetson, основатель Дрейпер университета Тим Дрейпер, генеральный директор TikTok Чжоу Шоуцзы, создатель сообщества Digital Nomads Асет Абдуалиев, исполнительный директор фонда ICPC Уильям Паучер, вице-президент SpaceX по вопросам Starlink Лорен Дрейер, основатель онлайн-сервисов Arbuz, Aviata, Pinemelon USA и Ticketon Алексей Ли. Модератором заседания выступил сценарист, продюсер, директор Barrat Media Джеймс Баррат.