Президент предупредил правоохранителей о наказании за придирки к бизнесу

Президент
117
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Важно устранить барьеры, препятствующие развитию бизнеса. Системная работа в этом направлении идет на протяжении многих лет. Однако от Национальной палаты «Атамекен» и отдельных бизнесменов продолжают поступать жалобы. Все правоохранительные органы должны понимать, что незаконное воспрепятствование бизнесу равносильно тяжелому преступлению против государственных интересов. В первую очередь это касается Агентства по финансовому мониторингу. Ко мне поступают сигналы о том, что в регионах по-прежнему имеет место практика блокирования законного бизнеса с целью извлечения личной выгоды. Предупреждаю: в случае подтверждения таких сведений будут приняты самые строгие меры взыскания и привлечения к ответственности согласно закону», - заявил Президент.

По итогам прошлого года почти 40 процентов, или более тысячи уголовных дел, расследуемых Агентством, прекращено по реабилитирующим основаниям. В 2025 году в производстве находилось 2 710 дел, из них прекращено по реабилитирующим основаниям 1 061. Это не просто показатель.

По словам Главы государства, в результате таких действий предприниматели несут убытки, страдает их деловая репутация, растет напряжение в трудовых коллективах. Все это тормозит развитие бизнеса, негативно влияет на инвестиционный климат в стране.

«Следует пересмотреть методы взаимодействия с предпринимателями. Здесь нужно соблюсти разумный баланс, найти «золотую середину». Если предприниматель совершил финансовое нарушение, нельзя сразу же приостанавливать его хозяйственную деятельность. Ограничительные меры должны применяться только в исключительных случаях, соразмерно правонарушению. В то же время и предприниматели обязаны строго следовать закону, не уходить от налогов, тем более, вовлекаться в мошеннические схемы, злоупотребляя добрым отношением и защитой со стороны государства. Мошенничество для нас неприемлемо», – сказал Глава государства.

#Токаев #бизнес

Популярное

Все
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
В ОСА – новый президент
Сюрприз для гвардейца
Пожелаем удачи Елене!
Касым-Жомарт Токаев поздравил учителя химии из Алматы
Расширяется сеть кадетских классов
Воспитание сказкой
Два золота из Стамбула
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
Национальный костюм как отражение культурных традиций
Двусторонние отношения укрепляются
Жамбылский район становится динамично развивающейся территорией
О доверии и понимании
Малыш получил шанс на жизнь
Нелегальные «подарки»
Долгострои экологии вредны
Обеспечить благополучие подрастающего поколения
Труд – важнейший элемент ресоциализации
Реализуются системные меры по повышению прозрачности и доступности услуг
Как в Казахстане формируется культура ответственного участия в госзакупках
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
Низкий поклон героям
Усилили тренерский штаб
Грандиозные поединки
От Мельбурна до Астаны
Бублик обыграл Фучовича и вышел в третий круг Australian Open
Пространство открытого и ответственного диалога
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Итоги года подтверждают правильность стратегии
Диалог на языке символов
Курсанты покорили пик
Театр нового формата
Определился состав на Олимпиаду
Горводоканал все же наказали
От Нацкурултая до Народного Совета: эксперт о завершении политической перезагрузки в Казахстане
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Токаев предложил усилить ответственность активных участник…
Глава государства высказался о вреде чрезмерного увлечения …
Токаев: Не прекращаются попытки вывода капитала за рубеж че…
Токаев: Казахстан глубоко чтит память миллионов невинных же…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]