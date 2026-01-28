Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Важно устранить барьеры, препятствующие развитию бизнеса. Системная работа в этом направлении идет на протяжении многих лет. Однако от Национальной палаты «Атамекен» и отдельных бизнесменов продолжают поступать жалобы. Все правоохранительные органы должны понимать, что незаконное воспрепятствование бизнесу равносильно тяжелому преступлению против государственных интересов. В первую очередь это касается Агентства по финансовому мониторингу. Ко мне поступают сигналы о том, что в регионах по-прежнему имеет место практика блокирования законного бизнеса с целью извлечения личной выгоды. Предупреждаю: в случае подтверждения таких сведений будут приняты самые строгие меры взыскания и привлечения к ответственности согласно закону», - заявил Президент.

По итогам прошлого года почти 40 процентов, или более тысячи уголовных дел, расследуемых Агентством, прекращено по реабилитирующим основаниям. В 2025 году в производстве находилось 2 710 дел, из них прекращено по реабилитирующим основаниям 1 061. Это не просто показатель.

По словам Главы государства, в результате таких действий предприниматели несут убытки, страдает их деловая репутация, растет напряжение в трудовых коллективах. Все это тормозит развитие бизнеса, негативно влияет на инвестиционный климат в стране.