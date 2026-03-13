В Акорде под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание по реализации проекта Digital Qazaqstan, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства

Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе мероприятия были заслушаны доклады заместителя Премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева, министра просвещения Жулдыз Сулейменовой, министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, министра финансов Мади Такиева, министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева, министра транспорта Нурлана Сауранбаева.

Главе государства также представили цифровые решения Верховного суда и Судебной администрации, Национального банка и АО «Самрук-Казына». Руководители государственных органов проинформировали Президента о текущей работе и планах по дальнейшей цифровой трансформации отраслей экономики и системы государственного управления.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в рамках текущего Года цифровизации и искусственного интеллекта государственным структурам предстоит провести значительную работу. По его словам, ключевая цель – обеспечить масштабное внедрение передовых технологий и ИИ во все сферы жизни страны.

– В первую очередь, необходимо создавать благоприятную институциональную, правовую и деловую среду. Казахстан одним из первых в мире внедрил гибкое и современное цифровое регулирование. Принят Цифровой кодекс, вступил в силу Закон «Об искусственном интеллекте». Однако это лишь начало масштабного пути, и мы не должны на этом останавливаться. Мир вошел в эпоху динамичных технологических изменений. Об этом вам хорошо известно. Наука, образование и технологии развиваются высокими темпами, а значит и нормативная база требует оперативного обновления. Стратегия Digital Qazaqstan должна базироваться на реальных потребностях граждан и бизнеса, – сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что стратегия Digital Qazaqstan призвана служить интересам всего народа. При этом, по его мнению, существует ряд актуальных вопросов, требующих оперативного решения.

– Необходимо обеспечить ускоренную цифровизацию деятельности государственного аппарата. В настоящее время более 90% государственных услуг переведены в онлайн-формат. Межведомственные информационные системы не интегрированы в сквозные процессы. В приоритете должны быть скорость и качество на всех этапах. Как я уже говорил, нужно, чтобы бегали данные, а не люди, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства считает, что в стратегии Digital Qazaqstan необходимо сделать акцент на кардинальной перестройке внутренних процессов и устранении избыточных согласований.

– Цифровизация и бюрократия «несовместимы» как «лед и пламень». Необходимо работать по-новому, не пытаться подстраивать современные технологии под устаревшие бюрократические лекала. Зачем забивать «гвозди микроскопом»?! Современное цифровое государство обязано быть адаптивным к искусственному интеллекту, легко ориентироваться в массиве больших данных. Вы специалисты в этой новой, сложной сфере, во всяком случае, таковыми называетесь. Вам и карты в руки. Нам нужны результаты. Я постоянно читаю новости, касающиеся ИИ, он так стремительно развивается, что становится тревожно за цифровое будущее Казахстана. Мне кажется, что идет замедление всего процесса, – отметил он.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед Правительством задачу обеспечить глубокую трансформацию госаппарата. Куратором и координатором данного процесса должно стать министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

Как подчеркнул Глава государства, ведомство до конца года должно показать пример и первым перейти на новый формат взаимодействия с гражданами, бизнесом и государственными органами. Президент обратил внимание на необходимость дальнейшей реализации программы AI-Sana и поставил задачу достигнуть конкретных результатов в ее реализации.

Далее Касым-Жомарт Токаев призвал уделить приоритетное внимание расширению возможностей для развития отечественного IT-бизнеса.

– Многое в этом направлении уже сделано. В частности, на базе Astana Hub создана благоприятная предпринимательская среда, экспорт отечественных IT-услуг приблизился к одному миллиарду долларов. Государственная поддержка должна оказываться проектам, которые создают интеллектуальную собственность и ориентированы на экспорт, – сказал он.

Глава государства считает важным стимулировать внедрение ИИ-технологий в промышленной сфере и решить вопросы с цифровой платежной инфраструктурой. По его словам, широкое применение искусственного интеллекта в реальном секторе экономики – критически важная задача, непосредственно касающаяся технологического суверенитета страны и ее экономического роста. Перед Правительством стоит задача создать конкретные стимулы для внедрения передовых технологий в промышленность.

– Отдельно хочу остановиться на банковских услугах для граждан. По моему поручению Национальным банком создана цифровая финансовая инфраструктура, в рамках которой действуют межбанковские QR-платежи и переводы, расчеты с цифровым тенге. Это существенно снижает издержки за счет сокращения цепочки платежных посредников. Обязательность подключения к инфраструктуре для всех банков закреплена законодательно, но крупнейшие банки затягивают с исполнением этого требования, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость обеспечения развития национальной вычислительной инфраструктуры. Он полагает, что запуск двух суперкомпьютеров имеет стратегическое значение для укрепления технологического суверенитета нашей страны. Глава государства также подчеркнул важность распределения ответственности за управление данными. Первые руководители всех ведомств должны нести персональную ответственность за качество данных. Выстраивание полноценной системы управления данными на государственном уровне станет значимым шагом к признанию данных экономическим активом.

Отдельно в выступлении была поднята тема развития криптоиндустрии. Было отмечено, что законодательные изменения, формирующие полноценную регуляторную среду в этой сфере, вступят в силу в мае текущего года. Президент поручил финансовым регуляторам совместно с Правительством и правоохранительными органами разработать план развития отрасли цифровых активов без ущерба финансовой стабильности, с эффективным противодействием мошенничеству и незаконному выводу капитала.

Кроме того, Глава государства заявил о необходимости соблюдения конфиденциальности и исключения любого несанкционированного доступа к персональной информации. Каждая утечка персональных данных серьезно подрывает доверие к государству. Если граждане поддержат проект нового Основного закона, защита персональных данных станет конституционной обязанностью, считает Касым-Жомарт Токаев.

