Президент поручил поставить в приоритет развитие аэрохабов

Президент , Туризм
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Айман Аманжолова
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Он особо отметил, что при реализации туристических проектов важно не нарушить экологический баланс, избежать ущерба природе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Выступая с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента, президент Касым-Жомарт Токаев поручил удвоить обработку авиагрузов в ближайшие 4 года, передает Kazpravda.kz

«Важнейшая задача – развитие аэрохабов. В Казахстане ежегодно обрабатывается около 150 тысяч тонн авиагрузов. В ближайшие 4 года этот показатель можно увеличить в 2 раза. Предстоит создать все условия для расширения возможностей наших аэропортов по транспортировке грузов. В зоне пристального внимания должно быть развитие внутренних авиамаршрутов, особенно это касается вопроса инфраструктуры на основных туристических объектах», - сказал глава государства.

Как он отметил, взлетно-посадочные полосы курортных зон Балхаша и Алаколя уже модернизированы, теперь предстоит раскрыть потенциал курортных зон Катон-Карагая, Зайсана и Кендирли. В курортных зонах нужно строить аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры. За счет Фонда развития промышленности следует приобрести воздушные суда малой авиации.

Президент особо отметил, что при реализации туристических проектов важно не нарушить экологический баланс, избежать ущерба природе.

#Токаев #развитие #туризм #послание #аэрохаб

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