Токаев поздравил президента и премьер-министра Пакистана с Днем независимости

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Асифа Али Зардари и Премьер-министра Шахбаза Шарифа с национальным праздником Пакистана – Днем независимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В телеграммах отмечены значительные достижения Пакистана на пути устойчивого развития, а также выражена неизменная приверженность к дальнейшему укреплению сотрудничества по широкому спектру вопросов двусторонней и международной повестки.

Президент также подчеркнул, что с нетерпением ожидает предстоящий государственный визит Премьер-министра Шахбаза Шарифа в Астану, который придаст новый импульс взаимодействию между двумя странами.

Глава государства пожелал Асифу Али Зардари и Шахбазу Шарифу успехов в их ответственной деятельности, а дружественному народу Пакистана – благополучия и процветания.