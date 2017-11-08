Президент РК ознакомился с ходом строительства жилья в Костанае
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Костанай, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Президент ознакомился с процессом строительства жилья в новом микрорайоне "Аэропорт", на территории которого осуществляется также возведение объектов социальной инфраструктуры, в том числе общеобразовательной школы на 900 мест и спортивно-развлекательного комплекса в рамках государственно-частного партнерства.
Также в ходе посещения Нурсултану Назарбаеву было доложено о ходе реализации программы "Нурлы жер" в Костанайской области.