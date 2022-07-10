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Президент Шри-Ланки уйдет в отставку

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса согласился на требования протестующих и уйдет в отставку 13 июля. Об этом сообщил спикер Парламента Махинда Япа Абейварден, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство «Анадолу».

В субботу, 9 июля, островное государство захлестнули масштабные антиправительственные акции.

Пресс-служба Премьер-министра страны сообщила о проведении экстренного заседания с участием лидеров ведущих политических сил Шри-Ланки.

Лидеры политических партий потребовали отставки Президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса и Премьер-министра Ранила Викремесингхе. Викремесингхе в ответ сообщил о готовности уйти в отставку и открыть путь для формирования нового Правительства.

Через несколько часов после заявлений главы Правительства, протестующие подожгли здание резиденции Премьер-министра.

Тысячи граждан со всех уголков страны съехались в столицу островного государства. Сотни демонстрантов прорвались через баррикады и вошли на территорию кампуса, где расположена официальная резиденция и офис Президента Готабая Раджапаксы.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис в своей истории. Протестные акции усилились после того, как в конце марта периоды отключения электроэнергии начали достигать 13 часов в сутки.

9 мая у канцелярии Премьер-министра произошло столкновение между демонстрантами и сторонниками Правительства.

Премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса ушел в отставку, Правительство было распущено.

На фоне роста масштабов антиправительственных акций власти Шри-Ланке объявили о введении комендантского часа на всей территории островного государства.

В результате акций протеста в Шри-Ланке погибли 8 человек, не менее 250 человек получили ранения.

 

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