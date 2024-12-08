Президент Сирии Асад, вероятно, покинул Дамаск

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Президент Сирии Башар Асад, возможно, уехал из Дамаска на фоне приближения к городу исламистских повстанческих группировок. О том, что Асада «нет ни в одном из мест, где он мог бы быть найден», сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственный источник в субботу, 7 декабря. По его словам, президентская гвардия, которая обеспечивает безопасность Асада, также покинула привычное место своей дислокации, ее местонахождение неизвестно.

Администрация Башара Асада ранее отрицала сообщения о том, что президент Сирии покинул страну или столицу, однако его анонсированное выступление по телевидению не состоялось. По данным The Wall Street Journal, ранее к Асаду обратились египетские и иорданские чиновники с просьбой покинуть страну и сформировать временный совет с участием оппозиции. При этом Асад уже отправил детей и жену в Россию, писала WSJ.

По словам собеседника CNN, повстанческие силы не знают, где находится Асад, и продолжают искать его.

Агентство Reuters также 7 декабря сообщило, что наступающие повстанцы захватили центральную тюрьму в городе Хомс и освободили три с половиной тысячи заключенных. По словам одного из собеседников агентства, боевики прорвали оборону правительственной армии в восточной части города и начали продвигаться вглубь. Хомс - стратегически важный город в центральной части Сирии, он имеет "решающее значение для сообщения со столицей Дамаском и побережьем", пишет Reuters.

Также сообщается, что исламистские повстанческие силы во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) вошли в столицу Сирии Дамаск. Местные жители рассказали агентству AFP о звуках сильной стрельбы в городе.

В центре Дамаска началось народное ликование, передают агентства Reuters и dpa со ссылкой на очевидцев. На улицах люди принялись аплодировать, некоторые стали молиться. В социальных сетях распространились видеоролики, на которых видно, как местные жители забираются на танк и на радостях поют.

Боевики заявили об освобождении тысяч заключенных из тюрьмы Седная под Дамаском, объявив о "конце эры тирании". Эта тюрьма известна как место массовых пыток и казней с начала гражданской войны в 2011 году, в ней погибли десятки тысяч гражданских заключенных и повстанцев, утверждает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.