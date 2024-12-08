Президент Сирии Асад, вероятно, покинул Дамаск

В мире
105

К столице страны приближаются повстанцы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Ghaith Alsayed/AP/dpa/picture alliance

Президент Сирии Башар Асад, возможно, уехал из Дамаска на фоне приближения к городу исламистских повстанческих группировок. О том, что Асада «нет ни в одном из мест, где он мог бы быть найден», сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственный источник в субботу, 7 декабря. По его словам, президентская гвардия, которая обеспечивает безопасность Асада, также покинула привычное место своей дислокации, ее местонахождение неизвестно.

Администрация Башара Асада ранее отрицала сообщения о том, что президент Сирии покинул страну или столицу, однако его анонсированное выступление по телевидению не состоялось. По данным The Wall Street Journal, ранее к Асаду обратились египетские и иорданские чиновники с просьбой покинуть страну и сформировать временный совет с участием оппозиции. При этом Асад уже отправил детей и жену в Россию, писала WSJ.

По словам собеседника CNN, повстанческие силы не знают, где находится Асад, и продолжают искать его.

Агентство Reuters также 7 декабря сообщило, что наступающие повстанцы захватили центральную тюрьму в городе Хомс и освободили три с половиной тысячи заключенных. По словам одного из собеседников агентства, боевики прорвали оборону правительственной армии в восточной части города и начали продвигаться вглубь. Хомс - стратегически важный город в центральной части Сирии, он имеет "решающее значение для сообщения со столицей Дамаском и побережьем", пишет Reuters.

Также сообщается, что исламистские повстанческие силы во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) вошли в столицу Сирии Дамаск. Местные жители рассказали агентству AFP о звуках сильной стрельбы в городе.

В центре Дамаска началось народное ликование, передают агентства Reuters и dpa со ссылкой на очевидцев. На улицах люди принялись аплодировать, некоторые стали молиться. В социальных сетях распространились видеоролики, на которых видно, как местные жители забираются на танк и на радостях поют.

Боевики заявили об освобождении тысяч заключенных из тюрьмы Седная под Дамаском, объявив о "конце эры тирании". Эта тюрьма известна как место массовых пыток и казней с начала гражданской войны в 2011 году, в ней погибли десятки тысяч гражданских заключенных и повстанцев, утверждает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

#побег #Сирия #Башар Асад #повстанцы

Популярное

Все
Токаев: «ООН нуждается в реформировании»
Елена Рыбакина получит водительские права в ОАЭ
Шавкат Рахмонов победил Иана Гэрри решением судей в со-главном событии UFC
Президент Сирии Асад, вероятно, покинул Дамаск
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Лица старого Уральска
Осужден руководитель ветеринарной службы Туркестанской области
Отечественный производитель пожаловался на Magnum
Предки Чингисхана из рода мугул
Казахский музыкально-драматический театр имени Абая отмечает 90-летие
Деликатесы по скромной цене
Казашка впервые покорила воды Антарктиды
Казахстанские аграрии заключили соглашения с компаниями КНР на 1 млрд долларов
Денежные перевод граждан облагаться налогом не будут – МНЭ
Женщина, потратившая годы на поиски настоящих родителей, обнаружила, что давно дружит с отцом в фейсбуке
У здания парламента в Тбилиси произошли новые столкновения
В Приаралье строят солнечную и ветряную электростанции
Пример мужества, стойкости и долга
Еще один жилой массив Астаны подключили к газу
Детская железная дорога открылась в области Абай
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Где купить соғым в Астане
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений

Читайте также

Исламисты захватили город Дараа на юго-западе Сирии
Президент Южной Кореи извинился за военное положение
Стал известен главный цвет 2025 года
Производство шоколада может прекратиться

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]