Президент соболезнует в связи с кончиной композитора Абдимомына Желдибаева

Светлый образ великого кюйши навсегда останется в памяти народа, говорится в телеграмме главы государства, передает Kazpravda.kz

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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося кюйши, композитора, кавалера орденов «Парасат», «Құрмет» и «Достық» Абдимомына Желдибаева.

«Абдимомын Желдибайулы был виртуозным музыкантом и талантливым педагогом, раскрывшим новые горизонты древнего искусства кюя. Посвятив всю свою жизнь популяризации самобытного наследия казахского народа, он внес огромный вклад в обогащение культуры и духовности нашей страны. Знаменитый кюй «Ерке сылқым» и другие его произведения заслуженно завоевали всеобщее признание. Светлый образ Абдимомына Желдибайулы, прожившего достойную жизнь и оставившего после себя богатое музыкальное наследие, навсегда останется в нашей памяти», – говорится в телеграмме.

Абдимомын Желдибаев скончался на 90-м году жизни.

Он родился 15 октября 1934 года в Шуском районе Жамбылской области.

Окончив Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы, он вернулся на малую родину, где более 30 лет руководил ансамблем народных инструментов «Шу еркесі».

Более 70 его композиций Желдибаева вошли в Золотой фонд казахского культурного наследия.