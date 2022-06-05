Президент создал комиссию по возврату незаконно вывезенных из Казахстана средств

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании межведомственной комиссии во главе с Генеральным прокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz.

Глава государства намерен осуществлять личный контроль за деятельностью комиссии, отмечается в официальной информации.