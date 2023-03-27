Президент созвал первую сессию Парламента РК восьмого созыва

Дата первой сессии Парламента восьмого созыва назначена на 29 марта.
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан восьмого созыва, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
"Созвать первую сессию Парламента Республики Казахстан восьмого созыва 29 марта 2023 года в 10 часов в городе Астане", - говорится в тексте указа.
Напомним, выборы депутатов прошли в Казахстане 19 марта. Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров озвучил результаты подсчета голосов избирателей.
По итогов выборов, партия "Байтак", не преодолевшая необходимого порога в 5% голосов, не попадает в Мажилис. Amanat получила 40 мандатов, "Ауыл" – 8 мандатов, Respublica – 6 мандатов, "Ак жол" – 6 мандатов, НПК – 5 мандатов, ОСДП – 4 мандата.