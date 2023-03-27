Итоги выборов в Мажилис по партийным спискам огласили в ЦИК

Члены ЦИК рассказали, какие партии получат мандаты в Мажилис, сообщает Kazpravda.kz.
Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров озвучил результаты подсчета голосов избирателей.
Так, голоса избирателей распределились следующим образом:
- за партию "Amanat" – 3 431 510 (53,90%);
- за Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 693 938 (10,90%);
- за партию "Respublica" – 547 154 (8,59%);
- за Демократическую партию Казахстана "Ак жол" – 535 139 (8,41%);
- за Народную партию Казахстана – 432 920 (6,80%);
- за Общенациональную социал-демократическую партию – 331 058 (5,20%);
- за Казахстанскую партию зеленых "Байтак" – 146 431 (2,30%);
- против всех – 248 291 (3,90%).
Таким образом, партия "Байтак", не преодолевшая необходимого порога в 5% голосов, не попадает в Мажилис. Amanat получила 40 мандатов, "Ауыл" – 8 мандатов, Respublica – 6 мандатов, "Ак жол" – 6 мандатов, НПК – 5 мандатов, ОСДП – 4 мандата.
Напомним, выборы депутатов прошли в Казахстане 19 марта. Последний избирательный участок за рубежом завершил работу в Сан-Франциско.