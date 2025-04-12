Дональд Трамп сообщил о положительных результатах прошедшего медицинского осмотра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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«В целом я чувствовал, что нахожусь в очень хорошей форме. Хорошее сердце. Добрая душа. Очень хорошая душа», - сказал он журналистам президентского пула.

Президент добавил также:

«Я решил, что хочу немного отличаться от Байдена. Я прошел когнитивный тест. Не знаю, что вам сказать, кроме того, что я правильно ответил на все вопросы».

Как сообщали СМИ, медосмотр в правительственном госпитале имени Уолтера Рида продолжался около четырех часов. Белый дом обещал обнародовать выводы врачей о состоянии здоровья американского лидера.