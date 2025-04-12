Президент США заявил, что находится в хорошей физической форме

В мире
8

Дональд Трамп сообщил о положительных результатах прошедшего медицинского осмотра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

«В целом я чувствовал, что нахожусь в очень хорошей форме. Хорошее сердце. Добрая душа. Очень хорошая душа», - сказал он журналистам президентского пула.

Президент добавил также:

«Я решил, что хочу немного отличаться от Байдена. Я прошел когнитивный тест. Не знаю, что вам сказать, кроме того, что я правильно ответил на все вопросы».

Как сообщали СМИ, медосмотр в правительственном госпитале имени Уолтера Рида продолжался около четырех часов. Белый дом обещал обнародовать выводы врачей о состоянии здоровья американского лидера.

#здоровье #медосмотр #Дональд Трамп

Популярное

Все
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Стартовал новый «зеленый» проект
В Астане открылась выставка «Ұлы Жеңіс: ерлікке – тағзым, ұрпаққа – үлгі»
Начинать надо с себя
За второй хлеб – первый спрос
Внутри космического центра
На севере республики готовы к посевной
Вселенная стала ближе
Никто не забыт, ничто не забыто
Весна показала, где свалки зимуют…
В Уральске открылся OzgeEpic Oral
Прав лишен первый мопедист
Аэропорт Алматы – в числе лучших
Казахстан в третий раз пробился в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг
Киберспорт: не страшно и выгодно
На 11 тыс. га увеличатся картофельные плантации
Статистическая погрешность
Пора переходить на передовые технологии
Главное – творческий подход
Патриотизм, честность и справедливость – залог счастливого и стабильного будущего
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Крупнейшую на постсоветском пространстве теплицу строят в Шымкенте
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
В каких районах Астаны появятся новые школы
В Петропавловске запустили пешеходные экскурсии
Размышления в контексте истории
Столица собрала юные таланты всех этносов Казахстана
Актер Шарип Серик арестован за абьюз
В Актюбинской области приведут в порядок 464,1 км автодорог
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Путь на Балхаш станет более комфортным
Вручены государственные и почетные отраслевые награды
Продвигая ценности единства и согласия
ЦА – ЕС: новый этап взаимодействия
Расстаются с миллиардами
Джей Ло едет в Астану
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК

Читайте также

В Доминикане продлили траур по погибшим в ночном клубе
Новые залежи нефти и газа обнаружили в Саудовской Аравии
Более 180 тел обнаружили под завалами рухнувшего ночного кл…
Около $2 млрд получают США ежедневно от введенных пошлин

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]