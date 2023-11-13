Президент встретился с председателем Нацбанка Тимуром Сулейменовым

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов:

отчитался об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь-октябрь 2023 года;

проинформировал о ситуации в экономике Казахстана, мерах по снижению инфляции, а также о состоянии золотовалютных резервов, активов ЕНПФ и Национального фонда;

доложил о ходе подготовительных работ по запуску цифрового тенге и планах по развитию цифровой финансовой инфраструктуры;

представил информацию о ходе исполнения Национальным банком озвученных в послании народу Казахстана поручений главы государства по разработке мер по стимулированию кредитования экономики;

рассказал о подготовке к празднованию знаковой даты – 30-летия национальной валюты - тенге.

Президент поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.