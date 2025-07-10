Президент Трамп выдвинул кандидата на пост посла США в Казахстане

Политика,США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Администрация Белого дома планирует назначить Джули Стаффт послом в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Белого дома

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Теперь ее кандидатуру должны утвердить в Сенате.  

Согласно заявлению, опубликованному на сайте Белого дома 9 июля 2025 года, на должность чрезвычайного и полномочного посла Соединенных штатов Америки в Казахстане выдвинули Джули Стаффт из штата Огайо.

Также опубликован список кандидатур на должность послов США в Малайзии, Таиланде и Шри-Ланке.

Напомним, в декабре 2024 года посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм сообщил, что уйдет с поста 20 января 2025 года и завершит почти 28-летнюю успешную карьеру в Государственном департаменте США.

- Посол Розенблюм занимал пост главы миссии в Казахстане с ноября 2022 года. После длительных размышлений он решил уйти с должности и завершить свою карьеру, охватившую пять президентских администраций США и восемь государственных секретарей. Он выразил благодарность за возможность представлять Соединенные Штаты в Казахстане – стране, с которой США выстроили прочное и развивающееся партнерство, - было отмечено в сообщении посольства.

В посольстве отметили, что под руководством посла Розенблюма отношения между США и Казахстаном процветали, достигнув значительных успехов в торговле и инвестициях, взаимодействии между народами, партнерствах между университетами и сотрудничестве в области безопасности. Работая в тесном взаимодействии с командой миссии США в Казахстане, он укреплял дипломатические связи, способствовал взаимопониманию и продвигал стратегические интересы обеих стран.

- Для меня было огромной честью служить послом США в Казахстане. Я особенно рад, что смог лучше узнать казахстанский народ, посетить все регионы страны и многое узнать об ее уникальной истории. Во время моей работы здесь я глубоко проникся уважением к культуре и традициям Казахстана, – сказал посол Розенблюм.

 

 

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