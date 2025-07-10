Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Теперь ее кандидатуру должны утвердить в Сенате.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте Белого дома 9 июля 2025 года, на должность чрезвычайного и полномочного посла Соединенных штатов Америки в Казахстане выдвинули Джули Стаффт из штата Огайо.

Также опубликован список кандидатур на должность послов США в Малайзии, Таиланде и Шри-Ланке.

Напомним, в декабре 2024 года посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм сообщил, что уйдет с поста 20 января 2025 года и завершит почти 28-летнюю успешную карьеру в Государственном департаменте США.

- Посол Розенблюм занимал пост главы миссии в Казахстане с ноября 2022 года. После длительных размышлений он решил уйти с должности и завершить свою карьеру, охватившую пять президентских администраций США и восемь государственных секретарей. Он выразил благодарность за возможность представлять Соединенные Штаты в Казахстане – стране, с которой США выстроили прочное и развивающееся партнерство, - было отмечено в сообщении посольства.

В посольстве отметили, что под руководством посла Розенблюма отношения между США и Казахстаном процветали, достигнув значительных успехов в торговле и инвестициях, взаимодействии между народами, партнерствах между университетами и сотрудничестве в области безопасности. Работая в тесном взаимодействии с командой миссии США в Казахстане, он укреплял дипломатические связи, способствовал взаимопониманию и продвигал стратегические интересы обеих стран.