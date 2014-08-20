Президент Турции назвал имя кандидата на пост премьера

Об этом заявил нынешний президент Турции Абдулла Гюль, сообщает Лента.ру со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Ранее наиболее вероятным претендентом на пост главы правительства называли действующего самого Абдуллу Гюля. Однако он отверг возможность выдвижения на эту должность. Во время прощального приема, проводящегося в связи с тем, что 28 августа Гюль передаст полномочия 12-му президенту Тайипу Эрдогану, он заявил: "Как мне кажется, наш глава внешнеполитического ведомства станет премьер-министром. Вы знаете, это я привел его в политику. И я, безусловно, снова его поддержу, попытаюсь передать ему опыт, чтобы он был успешен как лидер партии, которую я создавал".

Официально имя будущего председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и соответственно нового премьер-министра Турции будет объявлено 27 августа. На следующий день Абдулла Гюль передаст президентские полномочия Реджепу Тайипу Эрдогану, избранного на эту должность 10 августа.

Ахмет Давутоглу был назначен в 2003 году главным советником по внешней политике Абдуллы Гюля, который в то время занимал пост премьер-министра. В 2009 году возглавил внешнеполитическое ведомство Турции. Давутоглу пользуется особой популярностью у представителей либерального крыла правящей партией. Его также называют автором внешнеполитической доктрины, которая позволила Эрдогану в первые годы пребывания у власти увеличить вес Турции на мировой арене.