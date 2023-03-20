Президент утвердил Информационную доктрину Казахстана

Правительству поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить план действий по реализации доктрины.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении Информационной доктрины Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
УКАЗ
Об утверждении Информационной доктрины Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Информационную доктрину Республики Казахстан.
2. Правительству Республики Казахстан в трехмесячный срок разработать и утвердить План действий по реализации Информационной доктрины Республики Казахстан.
3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 20 марта 2023 года
№ 145
Полный текст доктрины опубликован на сайте Akorda.kz.