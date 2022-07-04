Президент утвердил поправки по вопросам развития рынка стрессовых активов

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В настоящее время уровень стрессовых активов по банковской системе не представляет угрозы для финансовой стабильности финансового сектора Казахстана, однако на балансах банков и их дочерних организаций все еще сохраняется значительный объем стрессовых активов, включающий проблемные кредиты, недвижимость, земельные участки, производственные объекты и оборудование, которые необходимо вовлечь в экономический оборот.

Законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития ликвидного рынка стрессовых активов и вовлечение их в экономический оборот, для достижения которых необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к рынку стрессовых активов широкого круга инвесторов.

Основным приоритетом законопроекта является реализация системных мер, направленных на развитие рынка стрессовых активов на рыночных условиях. Предполагается, что это позволит высвободить капитал и операционные ресурсы банков для устойчивого кредитования экономики.

Текст закона публикуется в печати.