Президент утвердил поправки в Конституцию Казахстана

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Законо был разработан в соответствии с политическими инициативами Главы государства, а также по предложению депутатов Парламента.

Закон предусматривает внесение изменений в 5 статей и дополнение одной статьей. Поправки состоят из трех блоков.

Глава государства в своем Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» от 1 сентября текущего года обозначил, что назрела необходимость пересмотра количества и длительности сроков полномочий Президента и предложил установить ограничение мандата Президента.

Депутаты предложили ускорить внесение соответствующих поправок и принять их до президентских выборов. Иначе, по их мнению, могут возникнуть юридические условия, позволяющие лицу, избранному Президентом осенью текущего года по положениям действующей редакции Конституции, повторно баллотироваться уже на 7-летний срок. В этой связи проект закона содержит положения об одном президентском сроке продолжительностью 7 лет без права последующего переизбрания.

Предполагается, что предложенная конституционная новелла значительно снизит риски монополизации власти и установит цивилизованные принципы формирования, функционирования власти, укрепит политическую стабильность, устойчивость казахстанской модели общественного устройства.

Также предусмотрена поправка, которая устанавливает неизменность положений Конституции, касающихся срока полномочий Президента и ограничения по его переизбранию. Этим исключается возможность в будущем увеличения кратности или срока полномочий Президента. Таким образом, норма об ограничении мандата Президента одним сроком без возможности повторного избрания станет неотъемлемой частью Конституции и в последующем не сможет быть пересмотрена.

Кроме того, внесены поправки относительно переименования столицы Республики Казахстан из Нур-Султана в Астану.

Вопрос переименования столицы долгое время широко обсуждался обществом. Он поднимался в ходе встреч и в обращениях граждан во время проведения референдума. Поэтому, с учетом общественного мнения, данное предложение депутатов было включено в закон. Инициативу по переименованию столицы выдвинула депутатская группа «Жана Казахстан».

Также законом предусмотрено увеличение сроков полномочий судей Конституционного суда до 8 лет с установлением ограничения быть повторно назначенными судьями Конституционного суда.

Таким образом, ожидается, что предусмотренные в рамках закона конституционные новеллы позволят в полной мере реализовать политические инициативы Главы государства и предложения депутатов, что задаст совершенно новые стандарты политической системы.

Текст закона публикуется в печати.