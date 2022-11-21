Президент Узбекистана поздравил Токаева с победой на выборах
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Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на внеочередных выборах президента Республики Казахстан.
Лидер Казахстана подчеркнул, что сегодня отношения между двумя государствами развиваются весьма динамично и в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства.
Президенты обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества. Также был рассмотрен график предстоящих встреч.