Президент вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана

Спорт,Президент
27

Глава государства отметил, что наши спортсмены достойно выступают и поднимаются на пьедестал почета на многочисленных соревнованиях. Они укрепляют престиж страны и служат ярким образцом подлинного созидательного патриотизма.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую значимость предстоящих XXV зимних Олимпийских игр и XIV зимних Паралимпийских игр, которые соберут в Италии сильнейших спортсменов мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– В Олимпийских играх примут участие около 40 атлетов из Казахстана, которые выступят в 10 видах спорта. Для большинства из них это будет дебют на столь престижных состязаниях. Предстоящие соревнования не только откроют перед вами уникальные возможности, но и послужат серьезным испытанием. Путь к зимней Олимпиаде был непростым. Наши атлеты показали отличные результаты на международных аренах, завоевав 17 золотых, 31 серебряную и 21 бронзовую медали. Большие надежды мы также возлагаем на наших спортсменов, которым предстоит защищать честь страны на Паралимпийских играх. Несгибаемый дух и сильная воля паралимпийцев являются примером для всех нас. На данный момент мы получили 10 лицензий для участия в Паралимпийских играх, которые пройдут в Италии в начале марта. Ожидается, что это число может увеличиться, – заявил Президент.

Глава государства отметил, что представители национальной сборной тщательно готовились к главным стартам четырехлетия, ведь на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх соберутся лучшие из лучших.

– Конечно, спорт непредсказуем. Но уже то, что вы прошли через жесткий квалификационный отбор и стали членами олимпийской сборной Казахстана, говорит о вашем потенциале и заряженности на победу. За годы Независимости наши спортсмены не раз доказывали свой высокий профессионализм, в упорной борьбе достигая побед на зимних олимпийских играх. В историю отечественного спорта навсегда вписаны имена Владимира Смирнова, Людмилы Прокашевой, Елены Хрусталевой, Дениса Тена, Юлии Галышевой и многих других олимпийцев. В честь достижений отечественных атлетов на крупнейших мировых спортивных аренах уже неоднократно звучал гимн и поднимался флаг нашей страны. Верю, что и впереди будет немало побед. Как я отметил в своем недавнем выступлении на заседании Национального курултая, спортивные успехи становятся достоянием всей страны, укрепляют общенациональную солидарность и авторитет Республики Казахстан в современном мире, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что наши спортсмены достойно выступают и поднимаются на пьедестал почета на многочисленных соревнованиях. Они укрепляют престиж страны и служат ярким образцом подлинного созидательного патриотизма.

– Достижения каждого гражданина – это достижения всего Казахстана, честь каждого спортсмена – это авторитет всего нашего народа. Для победы необходимы требовательность и настойчивость. Вы проделали огромную работу и благодаря этому смогли принять участие в состязаниях. Стать олимпийским чемпионом – мечта каждого спортсмена, и вы уже в одном шаге от этой цели. Как говорится, «доверие страны – это большая ответственность». Уверен, ваши усилия будут вознаграждены, и вы вернетесь с победой. Весь наш народ будет болеть за вас. Желаю всем успехов и побед! Пусть всегда высоко реет наш бирюзовый флаг! – заключил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев вручил Государственный флаг Республики Казахстан членам национальной сборной – Денису Никише, Аяулым Амреновой и члену паралимпийской сборной Казахстана Ерболу Хамитову.

#президент #Акорда #ОИ-2026

Популярное

Все
Мелодия для саза, домбры и балалайки
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Есть условия, будут и результаты
На конвейере – айран и творожный десерт
Незыблемая основа общественной консолидации
Курултай как точка отсчета
Библиотеки за год зафиксировали 57 млн посещений
Клятва друзей
Езжай в Акколь, вставай на лыжи!
Лоси, архары, лисы и даже… олень
Условия вступления Казахстана в Совет мира разъяснили в Акорде
Оксфордский хаб откроется в Астане
Путь к обществу равных возможностей
Платье за минус один килограмм
Влекут народ к себе юга…
Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года
Бочу отличали «легкие» ноги
Дорвались до святого
Мы все в ответе!
Камни помнят, или Репортаж из ущелья Боралдай
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Без ухабов и ям
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Дипломам открывают границы
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
Место встречи – библиотека
570 тысяч граждан прошли обучение на платформе Skills Enbek в 2025 году
Январская свекла поспеет в апреле
В Астане прошли крещенские купания
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел

Читайте также

Горнолыжный спорт: Александра Скороходова завоевала «золото…
Глава государства провел ряд встреч в Давосе
Казахстан завоевал четыре медали на юношеском турнире по шо…
Дональд Трамп поблагодарил Президента за поддержку его иниц…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]